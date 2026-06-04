Российско-американские культурные отношения будут развивать тяжело, но делегация из США сможет передать позицию России главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, а он может повлиять на общественное мнение в стране, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе со специальным корреспондентом НСН в рамках Петербургского международного экономического форума.