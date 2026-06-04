Швыдкой раскрыл, что мешает развитию культурного диалога России и США

Определенные американские круги мешают взаимодействию двух стран, заявил спецкору НСН Михаил Швыдкой.

Российско-американские культурные отношения будут развивать тяжело, но делегация из США сможет передать позицию России главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, а он может повлиять на общественное мнение в стране, рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе со специальным корреспондентом НСН в рамках Петербургского международного экономического форума.

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«Многое зависит от того, когда будут завершены боевые действия на Украине, но мой опыт работы с Японией показывает, что культурные обмены не должны зависеть от того, что происходит в Европе. Движение по этой дороге будет непростым, но жить вообще сложно. Я бы не говорил о прорыве сейчас, но сам факт, что к нам приехал председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Кук — это хорошо. Он в какой-то степени личный человек президента, так как занимается такими амбициозными проектами, как создание арки к 250-летию Соединенных Штатов и перестройка Белого дома. Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорили, будет сформулировано и донесено президенту. С другой стороны, в Америке очень сильны антироссийские настроения, которые связаны с некоторыми кругами. Однако определенный сигнал из Вашингтона может оказать положительное влияние и на общественный климат», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в беседе со спецкором НСН сравнил лучшие российские и голливудские фильмы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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