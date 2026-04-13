«Блокада и красные линии»: Трамп «кипит» из-за срыва сделки, а Иран говорит с Путиным
Вэнс вернулся из Исламабада в Вашингтон без сделки Ирану, Трамп выдал серию новых угроз в соцсетях, а Пезешкиан рассказал Путину о «красных линиях» и двойных стандартах.
Переговоры Ирана с США в Исламабаде стали главным политическим событием выходных, но не привели к сделке. На этом фоне президент США заявил о блокаде Ормузского пролива, а его иранский коллега позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.
ПАСХА ПЕЗЕШКИАНА И БЛОКАДА ТРАМПА
Мирные переговоры высокопоставленных делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжались около суток и завершились в ночь на 12 апреля безрезультатно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон без сделки, о которой постоянно твердит глава Белого дома Дональд Трамп. По данным СМИ, стороны не сошлись по двум ключевым вопросам: о ядерной программе Тегерана и Ормузском проливе, который Иран недавно открыл на фоне перемирия.
Возмущенный Трамп заявил, что отныне Ормузский пролив будет в блокаде, пообещав «добить то, что осталось от Ирана»
«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его (…) Никто из тех, кто платит незаконные пошлины (Ирану за проход через пролив – прим. НСН), не получит безопасного прохода в открытом море (…) Им нужны деньги, и, что еще важнее, им нужно ядерное оружие. В подходящий момент мы полностью «готовы к бою», и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана!» — написал глава Белого дома в соцсетях.
Вместе с тем, днем в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по телефону «развитие обстановки на Ближнем Востоке».
В ходе беседы Путин подтвердил готовность оказывать посреднические усилия ради установления справедливого и долгосрочного мира в регионе. Со своей стороны, Пезешкиан не забыл поздравить православных россиян с Пасхой.
«Россия может помочь разрешить иранский кризис», - написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пытаясь расшифровать для всего мира итоги беседы.
Со своей стороны, пресс-служба президента Ирана отметила, что Пезешкиан рассказал Путину о ситуации вокруг переговоров с США. По его словам, самой большой проблемой для соглашения остаются «двойные стандарты» США, при этом Иран готов к сбалансированной сделке с Вашингтоном, «красной линией» в которой остаются интересы Тегерана.
СДЕЛКА И «КРАСНЫЕ ЛИНИИ»
Мирные переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана начались в Исламабаде 11 апреля и продлились 21 час, но так и не привели к «сделке».
Глава иранской делегации Мохаммад Багер Галибаф признал, что «из-за опыта двух предыдущих войн мы не доверяем другой стороне», заверив, что у Ирана есть «добрая воля и решимость».
«Находясь всего в нескольких дюймах от Исламабадского меморандума о взаимопонимании, мы столкнулись с максимализмом, смещением целей и блокадой. Извлеченных уроков не было», — написал в соцсетях глава МИД Ирана Аббас Арагчи, также входивший в состав переговорщиков.
Со своей стороны, возглавлявший американскую делегацию вице-президент США Джей Ди Вэнс в стиле главы Белого дома Дональда Трампа рассказал о хорошей и плохой новости.
«Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей, и я думаю, что это гораздо более плохая новость для Ирана, чем для США. Поэтому мы возвращаемся домой, так и не достигнув соглашения», - заявил он в Исламабаде.
При этом Вэнс отметил, что США указали Ирану на свои «красные линии».
«Нам необходимо увидеть твердое обязательство, что они не будут стремиться к ядерному оружию и не будут стремиться к инструментам, которые позволили бы им быстро его создать. Это основная цель президента Соединенных Штатов, и именно этого мы пытались добиться в ходе этих переговоров»,- подчеркнул вице-президент США.
Более четкую картину представило иранское информагентство Tasnim.
«Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых они не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов», - пишут журналисты.
Американское издание Axios подтверждает, что ключевые разногласия касались требования Ирана сохранить право контролировать Ормузский пролив и нежелания отказываться от накопленных запасов обогащенного урана.
Ранее Трамп, угрожая «адом» и «уничтожением цивилизации», выдвигал Ирану ультиматум, который благополучно истек в ночь на 8 апреля. После этого обе стороны заявили о своей победе и двухнедельном перемирии, после чего Тегеран попытался открыть для судоходства Ормузский прорыв, а потом закрыл из-за нарушений условий перемирия, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В разных районах Севастополя сбили семь воздушных целей
- Экшен и волшебные конфеты: Каким получилось новое «Приключение желтого чемоданчика»
- Лавров посетит КНР 14-15 апреля
- Теннисист Синнер выиграл седьмой финал подряд
- Экс-тренер сборной: Матч между ватерполистами из России и Украины не нужен
- «Блокада и красные линии»: Трамп «кипит» из-за срыва сделки, а Иран говорит с Путиным
- В Дагестане обрушился мост
- В Кирове загорелся автобус с пассажирами
- Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей
- Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV