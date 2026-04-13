ПАСХА ПЕЗЕШКИАНА И БЛОКАДА ТРАМПА

Мирные переговоры высокопоставленных делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжались около суток и завершились в ночь на 12 апреля безрезультатно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон без сделки, о которой постоянно твердит глава Белого дома Дональд Трамп. По данным СМИ, стороны не сошлись по двум ключевым вопросам: о ядерной программе Тегерана и Ормузском проливе, который Иран недавно открыл на фоне перемирия.

Возмущенный Трамп заявил, что отныне Ормузский пролив будет в блокаде, пообещав «добить то, что осталось от Ирана»

«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его (…) Никто из тех, кто платит незаконные пошлины (Ирану за проход через пролив – прим. НСН), не получит безопасного прохода в открытом море (…) Им нужны деньги, и, что еще важнее, им нужно ядерное оружие. В подходящий момент мы полностью «готовы к бою», и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана!» — написал глава Белого дома в соцсетях.

Вместе с тем, днем в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по телефону «развитие обстановки на Ближнем Востоке».

В ходе беседы Путин подтвердил готовность оказывать посреднические усилия ради установления справедливого и долгосрочного мира в регионе. Со своей стороны, Пезешкиан не забыл поздравить православных россиян с Пасхой.

«Россия может помочь разрешить иранский кризис», - написал в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пытаясь расшифровать для всего мира итоги беседы.

Со своей стороны, пресс-служба президента Ирана отметила, что Пезешкиан рассказал Путину о ситуации вокруг переговоров с США. По его словам, самой большой проблемой для соглашения остаются «двойные стандарты» США, при этом Иран готов к сбалансированной сделке с Вашингтоном, «красной линией» в которой остаются интересы Тегерана.