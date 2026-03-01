Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
При этом экс-командующий КСИР Мохсен Резаи говорил, что пролив остается открытым для нефтяных танкеров.
Иран атаковал уже два иностранных танкера с нефтью у берегов Омана. Это произошло после закрытия Ормузского пролива из-за обострения конфликта ИРИ с Израилем и США. Эксперты уверяют, что закрытие пролива отразится на ценах на нефть, а также на ее объеме. Однако, по мнению некоторых политологов, Россия может выиграть от этой ситуации.
АТАКА НА ТАНКЕРЫ
1 марта РИА Новости со ссылкой на центр морской безопасности Омана сообщило, что танкер «Skylight», следовавший под флагом Палау, подвергся атаке у берегов страны. По данным источника, ЧП случилось примерно в пяти морских милях (9,3 км) к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. В результате операции по спасению все 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и пять иранцев — были успешно эвакуированы.
При этом в Центре морской безопасности рассказали, что четверо моряков получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшим оказали всю необходимую медпомощь.
Позже государственная телекомпания Ирана (IRIB) объявила, что танкер «Skylight» начал тонуть. По данным источника, судно было атаковано ИРИ при попытке пересечь закрытую зону. На кадрах, опубликованных в Сети, видны большой столб дыма и пламя на судне, находящемся в открытом море.
«Танкер-нарушитель, который пытался незаконно пересечь Ормузский пролив, был поражен и тонет», - говорится в Telegram-канале IRIB.
ЧП на «Skylight» стало первой серьезной потерей в Ормузском проливе после того, как Корпус стражей исламской революции объявил о его полном закрытии. При этом в воскресенье там был атакован еще один танкер. Речь идет о шедшем под флагом Маршалловых островов судне «MKD VYOM» с партией нефти. Это тихоокеанское государство, ассоциированное с США.
По данным «Reuters», танкер был поражен снарядом неподалеку от побережья Омана, примерно в 80 км от Маската. Уточняется, что удар был нанесен на расстоянии как минимум 300 км от той части, что простреливается Ираном. О состоянии самого танкера после инцидента пока не сообщалось.
Между тем, по оценке платформы по отслеживанию судов «MarineTraffic», по обе стороны узкого места в Ормузском проливе скопилось до 200 танкеров, задействованных в перевозке нефти или сжиженного природного газа (СПГ). Отмечается, что в основном речь идет о судах, которые должны доставлять на мировые рынки нефть из Саудовской Аравии и других крупных экспортеров региона, а также СПГ из Катара, пишет «Reuters». Известно, что в общей сложности через пролив проходит примерно 20% всего мирового экспорта нефти и около 30% СПГ.
«ЗАКРЫТИЕ» ПРОЛИВА И ПОСЛЕДСТВИЯ
28 февраля военно-морская миссия «ЕС Aspides» сообщила, что суда получают от Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщения о закрытии пролива из-за обострения конфликта ИРИ с Израилем и США. По данным «Wall Street Journal», накануне десятки танкеров изменили маршрут и шли в обход Ормузского пролива на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
В субботу в КСИР подтвердили закрытие Ираном Ормузского пролива, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. В эфире телеканала «Al‑Mayadeen» бригадный генерал Корпуса Ибрагим Джабари заявил, что это было сделано в ответ на агрессию против Ирана. В связи с этим часть крупных нефтяных компаний и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти и топлива через пролив. Он имеет важное стратегическое значение для поставок нефти.
После этого в морском управлении Министерства транспорта США выпустили предупреждение для гражданских судов. Им рекомендовали избегать нахождения в Ормузском проливе, Оманском и Персидском заливах, а также в Аравийском море. Кроме того, в ведомстве посоветовали держаться на расстоянии не менее 30 морских миль (около 56 км) от кораблей американских ВМС в этой акватории. Отмечается, что действие уведомления продлится до субботы 7 марта.
Однако 1 марта экс-командующий КСИР, секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив до сих пор открыт для нефтяных танкеров. По его словам, правительство «до дальнейшего уведомления» разрешает судам осуществлять транзит через этот стратегический пролив. Однако Резаи предупредил, что ВС США и американские военнослужащие являются законными целями для иранских ударов, передает «Financial Times».
Между тем, эксперты объясняют, что перекрытие Ормузского пролива на две-три недели приведет к росту цен на нефть до $150–160 за баррель, а по некоторым оценкам — и до $200. По словам экономиста Павла Селезнева, это спровоцирует и ускорит падение фондовых рынков США и других стран, тесно связанных с долларом, пишет Telegram-канал «Baza».
Специалист отметил, что при такой нестабильной обстановке инвесторы обычно уходят в защитные активы, прежде всего в золото. Если раньше инвестиционный диапазон оценивался в $5–8 тысяч за тройскую унцию, то теперь, даже $8–10 тысяч могут выглядеть умеренным сценарием, добавил Селезнев. При это в случае неконтролируемой эскалации стоимость способна вырасти до $15–20 тысяч за унцию, считает эксперт.
По словам экономиста Александра Агеева, основной удар придется на экономики, зависящие от импорта энергоресурсов — ЕС и Китай. В беседе с каналом он подчеркнул, что конфликт может затронуть маршруты Великого шелкового пути, в том числе коридор «Север—Юг», и изменить баланс сил в Средней Азии и на Каспии.
Между тем Россия, по словам политолога Тимофея Бородачева, только выиграет от этой ситуации, так как сможет продавать нефть дороже или увеличит объемы поставок, в том числе через посредников. На фоне дефицита бюджета такая динамика сыграет Москве на руку, считает специалист.
Ранее доктор политических наук, профессор Ваге Давтян отметил, что закрытие Ормузского пролива отвечает геоэкономическим интересам США, так как сдерживает экономический рост в Азии и увеличивает зависимость Европы от американского СПГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 84 дрона ВСУ
- Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива
- Российский теннисист Медведев застрял в Дубае
- МЧС: 230 рыбаков спасли со льдины в Финском заливе
- СМИ: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при ударе США и Израиля по Тегерану
- МЧС: Четверо из пяти пропавших туристов погибли на севере Прикамья
- СМИ: Около 40 зданий повреждены в Тель-Авиве после ударов Ирана
- МО ОАЭ: Три человека погибли и 58 ранены из-за ударов Ирана
- «Гость стоит денег»: В индустрии указали на «осознанность» свадеб в РФ
- СМИ: Нефтяной танкер MKD Vyom повреждён в результате удара у берегов Омана