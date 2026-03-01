Иран атаковал 2 иностранных танкера после закрытия Ормузского пролива

АТАКА НА ТАНКЕРЫ

1 марта РИА Новости со ссылкой на центр морской безопасности Омана сообщило, что танкер «Skylight», следовавший под флагом Палау, подвергся атаке у берегов страны. По данным источника, ЧП случилось примерно в пяти морских милях (9,3 км) к северу от порта Хасаб провинции Мусандам. В результате операции по спасению все 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и пять иранцев — были успешно эвакуированы.

При этом в Центре морской безопасности рассказали, что четверо моряков получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшим оказали всю необходимую медпомощь.

Позже государственная телекомпания Ирана (IRIB) объявила, что танкер «Skylight» начал тонуть. По данным источника, судно было атаковано ИРИ при попытке пересечь закрытую зону. На кадрах, опубликованных в Сети, видны большой столб дыма и пламя на судне, находящемся в открытом море.