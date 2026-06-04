Сенатор: Остров Русский вернул в российскую экономику 80 млрд рублей
Преференциальный режим - Специальный административный район на острове Русский в Приморском крае за восемь лет работы вернул в российскую экономику свыше 80 миллиардов рублей налогов, став ключевым инструментом деофшоризации отечественного бизнеса, рассказал НСН сенатор РФ Александр Ролик. Теперь перед режимом стоит новая задача: привлечение инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил он.
«Остров Русский — это реально работающий инструмент деофшоризации. Десятки миллиардов рублей, которые раньше уходили на Кипр и Британские Виргинские острова, сегодня остаются в России. Это конкретный результат, за которым стоит многолетняя работа», — заявил сенатор.
По состоянию на 1 января 2026 года в реестре специального административного района остров Русский числятся 136 международных компаний с совокупными активами в 6,2 триллиона рублей. Три четверти резидентов переехали с Кипра, ещё 9% — с Британских Виргинских островов. Только за 2025 год резиденты уплатили 48 миллиардов рублей налогов. Из общего налогового потока 57% направлено в федеральный бюджет, 40% — в бюджет Приморского края. Объём инвестиций превысил 15 миллиардов рублей, создано 900 рабочих мест. В феврале 2026 года регистрацию прошёл первый международный личный фонд.
По словам сенатора, потенциал острова Русский раскрыт не полностью.
«Задача следующего этапа — перейти от возврата собственного капитала к привлечению инвесторов из дружественных стран, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого нужно снять административные барьеры, упростить переход бизнеса из офшоров и позиционировать остров Русский как надёжный финансовый хаб международного уровня», — заключил сенатор.
Ране Ролик рассказал НСН, что автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года.
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