Сенатор: Остров Русский вернул в российскую экономику 80 млрд рублей

По состоянию на 1 января 2026 года в реестре специального административного района остров Русский числятся 136 международных компаний с совокупными активами в 6,2 триллиона рублей. Три четверти резидентов переехали с Кипра, ещё 9% — с Британских Виргинских островов. Только за 2025 год резиденты уплатили 48 миллиардов рублей налогов. Из общего налогового потока 57% направлено в федеральный бюджет, 40% — в бюджет Приморского края. Объём инвестиций превысил 15 миллиардов рублей, создано 900 рабочих мест. В феврале 2026 года регистрацию прошёл первый международный личный фонд.

По словам сенатора, потенциал острова Русский раскрыт не полностью.

«Задача следующего этапа — перейти от возврата собственного капитала к привлечению инвесторов из дружественных стран, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого нужно снять административные барьеры, упростить переход бизнеса из офшоров и позиционировать остров Русский как надёжный финансовый хаб международного уровня», — заключил сенатор.

Ране Ролик рассказал НСН, что автомобильный мост между Приморьем и КНДР откроют до конца года.

