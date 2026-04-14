«Никто не будет в безопасности»: Иран ответил Трампу на угрозу блокады
Новый раунд переговоров Ирана и США может состояться 16 апреля, однако пока риторика обеих стран воинственная: Трамп заявил о «блокаде блокады» Ормузского пролива, а Иран в ответ назвал это «пиратством».
Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 16 апреля, в четверг, пишет Associated Press со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что пока точное место и сроки еще не определены, однако столица Пакистана вновь обсуждается в качестве места проведения встречи. В качестве второго варианта называется Женева.
При этом ранее журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране написал в соцсети X, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде в четверг.
Напомним, что прошедшие в выходные переговоры делегаций Ирана и США не увенчались успехом.
БЛОКАДА ТРАМПА
В выходные Трамп в соцсетях заявил о блокаде «любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его». Он подчеркнул, что это сделано в ответ на пошлины, которые Иран стал собирать за проход через пролив. Стороны так и не пришли к сделке, оставив на повестке ряд важных вопросов, по которым их мнения остались полярными. В частности, речь идет о ядерной программе Тегерана и блокаде Ираном Ормузского пролива.
При этом вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News проводил более миролюбивую повестку, ответив, что США достигли целей нападения на Иран, а операцию можно завершать.
«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — отметил он.
Он уточнил, что сейчас право хода за Ираном и характер разговора может в корне измениться, если Тегеран так и не откроет Ормузский пролив. Одним из камней преткновения, по словам Вэнса, является обогащенный уран, и США настаивает на полном изъятии этого материала у Ирана.
УГРОЗА ИРАНА
Иран в свою очередь заявил, что воспринимает угрозу Трампа о блокаде его морских портов как пиратство – об этом сообщил пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия».
«Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря будет под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности», — заключил он.
По его словам, суверенитет над территориальными водами Ирана – это естественное право Исламской республики. Пресс-секретарь штаба уточнил, что даже когда война закончится, Тегеран будет контролировать Ормузский пролив на постоянной основе.
Помимо прочего, Иран хочет, чтобы пять арабских стран выплатили ему компенсации за их роль в операции США и Израиля против Тегерана. Об этом сообщается в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани, пишет РИА Новости.
Письмо написано генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в этом месяце выступает Бахрейн. В документе перечислены такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Байхрейн, ОАЭ и Иордания. Как отмечает Иравани, перечисленные государства должны полностью возместить Тегерану материальный ущерб, который он понес в результате их «международно-противоправных действий». В качестве обвинений иранский чиновник предъявляет информацию, что эти пять стран предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана и даже в некоторых случаях сами участвовали в вооруженных нападениях против объектов на территории Ирана, в том числе гражданских.
Напомним, что страны Персидского залива официально отрицают причастность к военной операции Израиля и США против Исламской республики.
Так, официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани отметила, что Иран оценивает ущерб от бомбардировок США и Израиля в $270 млрд, приводят ее слова РИА Новости. При этом она добавила, что это предварительные и очень сырые цифры. Чтобы уточнить эту сумму будет проведено несколько этапов: сначала оценка ущерба непосредственно зданиям, затем — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов. По словам Мохаджерани, группа иранских переговорщиков в том числе занимается вопросом военных репараций для Ирана со стороны Вашингтона.
