БЛОКАДА ТРАМПА

В выходные Трамп в соцсетях заявил о блокаде «любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его». Он подчеркнул, что это сделано в ответ на пошлины, которые Иран стал собирать за проход через пролив. Стороны так и не пришли к сделке, оставив на повестке ряд важных вопросов, по которым их мнения остались полярными. В частности, речь идет о ядерной программе Тегерана и блокаде Ираном Ормузского пролива.

При этом вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News проводил более миролюбивую повестку, ответив, что США достигли целей нападения на Иран, а операцию можно завершать.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. <...> Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры», — отметил он.

Он уточнил, что сейчас право хода за Ираном и характер разговора может в корне измениться, если Тегеран так и не откроет Ормузский пролив. Одним из камней преткновения, по словам Вэнса, является обогащенный уран, и США настаивает на полном изъятии этого материала у Ирана.

УГРОЗА ИРАНА

Иран в свою очередь заявил, что воспринимает угрозу Трампа о блокаде его морских портов как пиратство – об этом сообщил пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия».

«Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского моря будет под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе и Оманском море не будет в безопасности», — заключил он.

По его словам, суверенитет над территориальными водами Ирана – это естественное право Исламской республики. Пресс-секретарь штаба уточнил, что даже когда война закончится, Тегеран будет контролировать Ормузский пролив на постоянной основе.