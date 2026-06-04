ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области

Село Комсомольское в Запорожской области было освобождёно российскими войсками. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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По информации военного ведомства, населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток»

«В результате активных и решительных действий», - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили в Запорожской области село Верхняя Терса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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