ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области
4 июня 202615:04
Алексей Филимонов
Село Комсомольское в Запорожской области было освобождёно российскими войсками. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
По информации военного ведомства, населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Восток»
«В результате активных и решительных действий», - говорится в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили в Запорожской области село Верхняя Терса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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