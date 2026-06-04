ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области

В подмосковном Солнечногорске перевернулся автобус Новое производство робототехники может появиться в Подмосковье Камеры видеонаблюдения покрывают 95% территории Москвы Прооперированный после ДТП футболист Кудряшов приступит к тренировкам Музей Памяти, который появился вместо Музея ГУЛАГа, ищет новых сотрудников