Медведев сравнил блокаду Ормузского пролива с антиутопией Оруэлла
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение США о блокаде Ормузского пролива, провел параллель с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984».
В публикации в соцсети X он указал, что на фоне стремления ряда стран к разблокировке пролива Вашингтон принимает противоположные меры. Медведев иронично задался вопросом, не означает ли «блокировка» теперь «разблокировку», и добавил, что «злодеи Оруэлла возвращаются», процитировав известную формулу из романа: «война — это мир».
Иран и США начали переговоры 11 апреля в Исламабаде после заявления президента США Дональда Трампа о договоренности о временном прекращении огня. Однако уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение достигнуто не было.
Позднее Трамп объявил о введении блокады судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, оплачивающие проход через Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянкам назвали универсальные аксессуары для любого возраста
- Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян
- Трампу пообещали разгром на выборах из-за ссоры с папой римским
- В России поддержали создание реестра отказавшихся от прививок
- Россиян предупредили о скором дефиците техники Apple и Dyson
- Венгрия после выборов меняет политический курс
- Сокуров заявил, что не будет сокращать свой пятичасовой фильм для показа на ММКФ
- Более 11 тысяч человек эвакуировали в Дагестане из-за паводков
- США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе
- Хирург объяснила изменения во внешности Анджелины Джоли