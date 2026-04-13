Медведев сравнил блокаду Ормузского пролива с антиутопией Оруэлла

Иран и США начали переговоры 11 апреля в Исламабаде после заявления президента США Дональда Трампа о договоренности о временном прекращении огня. Однако уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение достигнуто не было.

Позднее Трамп объявил о введении блокады судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, оплачивающие проход через Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».

