Медведев сравнил блокаду Ормузского пролива с антиутопией Оруэлла

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение США о блокаде Ормузского пролива, провел параллель с антиутопией Джорджа Оруэлла «1984».

В публикации в соцсети X он указал, что на фоне стремления ряда стран к разблокировке пролива Вашингтон принимает противоположные меры. Медведев иронично задался вопросом, не означает ли «блокировка» теперь «разблокировку», и добавил, что «злодеи Оруэлла возвращаются», процитировав известную формулу из романа: «война — это мир».

СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля

Иран и США начали переговоры 11 апреля в Исламабаде после заявления президента США Дональда Трампа о договоренности о временном прекращении огня. Однако уже 12 апреля вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что соглашение достигнуто не было.

Позднее Трамп объявил о введении блокады судов, заходящих в иранские порты и выходящих из них, а также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать суда, оплачивающие проход через Ормузский пролив, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ИранДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры