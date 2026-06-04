Заложено в детстве: Психологи объяснили снижение «романтики» у пар
Причины потери чувств к партнёру кроются в воспитании и нехватке времени, заявили НСН Александр Колмановский и Наталья Панфилова.
Связь между уровнем индивидуализма человека и снижением романтических чувств к партнёру нельзя назвать приметой времени, заявил НСН психотерапевт Александр Колмановский. По его словам, такая корреляция была всегда характерна для отношений.
Международная группа ученых заявила, что обнаружила связь между уровнем индивидуализма человека и его отношением к романтическому партнеру. В исследовании приняли участие люди в возрасте от 18 до 90 лет из 81 страны. Результаты представлены на конференции в Эдинбурге. Исследование показало, что люди, в большей степени сосредоточенные на собственных целях и достижениях, как правило, демонстрируют менее выраженную эмоциональную привязанность в отношениях.
«В этом ничего нового нет. На достижении собственных целей сосредоточены люди, у которых больше потребности самоутверждения на фоне глубокой неуверенности в себе. Если человеку в детстве не хватило принятия со стороны родителей, у него обостряется потребность добиться от мира такого признания. Разумеется, у них меньше ресурсов сосредоточиться на партнёре, в какой-то ситуации поступиться собственными сиюминутными чувствами ради чувств другого. Так было всегда и так всегда будет», - подчеркнул собеседник НСН.
В свою очередь семейный психолог Наталья Панфилова считает, что на уровень взаимных чувств влияют современные условия жизни.
«Сейчас не столько отношения стали более холодными, сколько темп жизни довольно высокий. Человек вынужден в первую очередь решать свои задачи. Все хотят теплых и близких отношений. Однако у каких-то людей больше возможности вкладываться в них, чтобы партнер ответил теплотой. А кто-то этой теплоты больше добивается и требует, поэтому, к сожалению, закономерно меньше получает. В принципе, человек – социальное существо. Легче, естественнее жить семьей, когда есть партнер, который тебя как-то дополняет. Могут быть разные смыслы, которые удерживают пару вместе – рождение детей, совместная научная работа, строительство дома, переезд за границу», - отметила эксперт.
Кроме того, по её словам, проблемы в плане эмоциональных взаимоотношений с партнером закладываются уже в детстве.
«Дети, молодежь сейчас очень перегружены. Достигаторство навязывается уже в детском саду - ты должен знать языки, писать, читать, еще что-то делать. При этом нынешние академики иногда шли в школу, не умея ни читать, ни писать, однако это не помешало им достичь определенных высот. Сейчас детям, молодёжи не хватает сил и времени, чтобы, скажем, посмотреть на Луну, полюбоваться какими-то красотами. Потому что чувства же не только к партнеру - к природе, к погоде, вкусной еде, к чему-то еще. Для этого нужно время. Соответственно, в дальнейшем, разглядывать партнера тоже некогда, нет навыков, как это делать. Молодежь, в принципе, в большей зоне риска, чем люди, которым 45+, у которых был какой-то другой опыт, и что-то там еще осталось», - заключила Наталья Панфилова.
Кризисный психолог Ольга Софьянова ранее заявила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что зацикленность на карьере, финансовые вопросы и сложности в отношениях в паре часто становятся причинами нежелания заводить ребенка.
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