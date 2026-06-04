«В этом ничего нового нет. На достижении собственных целей сосредоточены люди, у которых больше потребности самоутверждения на фоне глубокой неуверенности в себе. Если человеку в детстве не хватило принятия со стороны родителей, у него обостряется потребность добиться от мира такого признания. Разумеется, у них меньше ресурсов сосредоточиться на партнёре, в какой-то ситуации поступиться собственными сиюминутными чувствами ради чувств другого. Так было всегда и так всегда будет», - подчеркнул собеседник НСН.

В свою очередь семейный психолог Наталья Панфилова считает, что на уровень взаимных чувств влияют современные условия жизни.

«Сейчас не столько отношения стали более холодными, сколько темп жизни довольно высокий. Человек вынужден в первую очередь решать свои задачи. Все хотят теплых и близких отношений. Однако у каких-то людей больше возможности вкладываться в них, чтобы партнер ответил теплотой. А кто-то этой теплоты больше добивается и требует, поэтому, к сожалению, закономерно меньше получает. В принципе, человек – социальное существо. Легче, естественнее жить семьей, когда есть партнер, который тебя как-то дополняет. Могут быть разные смыслы, которые удерживают пару вместе – рождение детей, совместная научная работа, строительство дома, переезд за границу», - отметила эксперт.

Кроме того, по её словам, проблемы в плане эмоциональных взаимоотношений с партнером закладываются уже в детстве.