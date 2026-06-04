Расходы на покупателей: К чему приведет НДС на импортные товары с маркетплейсов
Расходы на дополнительные налоги и пошлины лягут на покупателей, так как будут заложены в стоимость товаров, заявил НСН Алексей Кременсков.
Новые правила регулирования импортной торговли через маркетплейсы приведут к повышению стоимости зарубежных товаров, что позволит сравнять цены с продукцией российских производителей и уравновесить конкуренцию, объяснил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Администрирование трансграничной онлайн-торговли будет разделено между Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, рассказал на ПМЭФ статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Товары дешевле 200 евро будут в ведении ФНС, на них будет распространяться НДС. Позиции дороже этого порога уже будут регулироваться ФТС, и помимо налога также будет взиматься импортная пошлина. Кременсков отметил, что у этой инициативы есть как свои минусы, так и плюсы.
«Очевидно, что расходы лягут на покупателей в том числе, потому что они будут входить в стоимость товара. Повлияет ли это на рынок российских производителей? Думаю, да. Выровняется конкуренция между ценами иностранных производителей и российских. Здесь есть и плюсы, и минусы свои. В случае с товарами массового потребления выигрывают наши производители в скорости доставки, потому что из Китая она занимает значительное время по сравнению с отгрузкой товаров наших производителей. И таким образом цена выровняется», — считает эксперт.
При этом есть категории товаров, которые в России не производятся, и в таком случае удар по потребителю будет особо чувствителен, так как не предполагает альтернативы, добавил собеседник НСН.
«Пострадают покупатели товаров, которые в России не производятся. Вероятно, можно было бы сделать определенные категории товаров, которые производят у нас в России, и продавцов, которые поставляют из-за рубежа, и таким образом можно было бы сравнить конкуренцию. А товары из отдельной категории не облагать. Но исходя их опыта прописывание исключений приводит к поиску лазеек продавцами, запутанности на рынке и обходу различных ограничений. Продавцы могут классифицировать свои товары в другую категорию, чтобы избежать дополнительных трат. Это с точки зрения конкуренции несправедливо», — подчеркнул Кременсков.
Ранее Алексей Кременсков пояснял НСН, что махинации пользователей с якобы бракованными товарами с маркетплейсов могут расцениваться как мошенничество и приводить к судебным разбирательствам.
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