Администрирование трансграничной онлайн-торговли будет разделено между Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, рассказал на ПМЭФ статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Товары дешевле 200 евро будут в ведении ФНС, на них будет распространяться НДС. Позиции дороже этого порога уже будут регулироваться ФТС, и помимо налога также будет взиматься импортная пошлина. Кременсков отметил, что у этой инициативы есть как свои минусы, так и плюсы.

«Очевидно, что расходы лягут на покупателей в том числе, потому что они будут входить в стоимость товара. Повлияет ли это на рынок российских производителей? Думаю, да. Выровняется конкуренция между ценами иностранных производителей и российских. Здесь есть и плюсы, и минусы свои. В случае с товарами массового потребления выигрывают наши производители в скорости доставки, потому что из Китая она занимает значительное время по сравнению с отгрузкой товаров наших производителей. И таким образом цена выровняется», — считает эксперт.

При этом есть категории товаров, которые в России не производятся, и в таком случае удар по потребителю будет особо чувствителен, так как не предполагает альтернативы, добавил собеседник НСН.