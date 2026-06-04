В торговой палате США заявили о желающих вернуться в Россию компаниях

Большинство американских компаний продолжают работать на российском рынке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи.

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Он также отметил, что многие из ушедших из России компаний рассматривают возможность возвращения, и ожидают «зелёного света от Вашингтона».

«Снятия санкций в большинстве случаев», - добавил Эйджи на полях ПМЭФ.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что американская администрация ведёт работу над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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