В торговой палате США заявили о желающих вернуться в Россию компаниях
Большинство американских компаний продолжают работать на российском рынке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Торговой палаты США в РФ Роберт Эйджи.
Он также отметил, что многие из ушедших из России компаний рассматривают возможность возвращения, и ожидают «зелёного света от Вашингтона».
«Снятия санкций в большинстве случаев», - добавил Эйджи на полях ПМЭФ.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что американская администрация ведёт работу над законопроектом, предусматривающим введение новых санкций в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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