Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в социальных сетях в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Медиалогия».

Звезда возглавила рейтинг 20 самых упоминаемых женщин в Сети за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026-го. Согласно подсчетам, публикации с упоминанием Долиной в соцсетях встречаются 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцмедиа «ВКонтакте», Telegram, Max, «Одноклассники», TikTok, «Яндекс Дзен» и ряде других сервисов.

Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге

Отмечается, что певица возглавила ТОП на фоне судебных разбирательств, связанных с продажей ее квартиры в центре Москвы Полине Лурье. При этом после Долиной по упоминаниям в Сети следует официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным источника, у нее 1,5 млн сообщений с упоминанием.

Далее в списке оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (1,4 млн), певица и телеведущая Ольга Бузова (1,23 млн), журналистка Ксения Собчак (1,18 млн). Уточняется, что более половины рейтинга составляют российские певицы и артистки, в том числе Надежда Кадышева, Инстасамка (Дарья Еропкина) и Валя Карнавал.

Ранее в сервисе «КИОН Музыка» сообщили НСН, что певица Ольга Бузова стала самой обсуждаемой поп‑исполнительницей в России.

