Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина стала самой упоминаемой женщиной в социальных сетях в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Медиалогия».

Звезда возглавила рейтинг 20 самых упоминаемых женщин в Сети за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026-го. Согласно подсчетам, публикации с упоминанием Долиной в соцсетях встречаются 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцмедиа «ВКонтакте», Telegram, Max, «Одноклассники», TikTok, «Яндекс Дзен» и ряде других сервисов.