«Раскол элит»: Что будет с выборами аятоллы в Иране
Главную силу в стране в условиях войны представляет КСИР, от позиции его руководства будет зависеть, как Иран выйдет из противостояния с США и Израилем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Иранские элиты могут использовать выборы аятоллы для того, чтобы выйти из изначально проигрышного столкновения с более технологически сильным противником – США и Израилем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Моджтаба Хаменеи - сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи - является главным претендентом на пост своего отца, сообщило издание The New York Times, а также оппозиционное издание Iran International, однако официально Тегеран о назначении не сообщал.
«Выборы верховного лидера - это внутреннее дело аятолл. При дележе и транзите власти всегда будут недовольные группировки. Оппозиция говорит, что вот вы сами себя кулаком и пятками в грудь себя били, что свергли монархию, а что сейчас делаете - монархию создаете под религиозным соусом. Среди оппозиции, в том числе и среди консерваторов, неоднозначное отношение к сыну Хаменеи. Например, распространяется информация, что на него записана недвижимость. Его сторонники утверждают, что это вранье», - отметил Балмасов.
Выборы аятоллы, считает эксперт по Ближнему Востоку, могут быть использованы как повод для выяснения отношений внутри иранской элиты.
«Главное здесь не выборы верховного лидера, а позиция Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Корпус всегда был государством в государстве, а не просто силовой структурой. В условиях войны его роль усиливается. Несмотря на почетную функцию аятоллы, который скрепляет многие документы, сейчас управление государством находится в руках руководства КСИР. Внутренняя опасность угрожает Ирану не снизу, а со стороны элит, среди которых может наметиться раскол в результате не совсем удачных боевых действий, когда разносится инфраструктура страны. В условиях военного противостояния с Израилем и США, к которому еще и НАТО может добавиться, учитывая последнее заявление Марка Рютте (генсек НАТО, - прим. НСН), определенная часть элиты захочет выйти из изначально проигрышного столкновения с более технологически сильным противником», - считает Балмасов.
Помочь США в войне с Ираном может только Великобритания, Франция будет делать это «символически», а немцы – дипломатически, заявил ранее в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
