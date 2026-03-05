Иранские элиты могут использовать выборы аятоллы для того, чтобы выйти из изначально проигрышного столкновения с более технологически сильным противником – США и Израилем, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Моджтаба Хаменеи - сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи - является главным претендентом на пост своего отца, сообщило издание The New York Times, а также оппозиционное издание Iran International, однако официально Тегеран о назначении не сообщал.

«Выборы верховного лидера - это внутреннее дело аятолл. При дележе и транзите власти всегда будут недовольные группировки. Оппозиция говорит, что вот вы сами себя кулаком и пятками в грудь себя били, что свергли монархию, а что сейчас делаете - монархию создаете под религиозным соусом. Среди оппозиции, в том числе и среди консерваторов, неоднозначное отношение к сыну Хаменеи. Например, распространяется информация, что на него записана недвижимость. Его сторонники утверждают, что это вранье», - отметил Балмасов.