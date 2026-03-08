ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива

Нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта приступили к сокращению добычу нефти, так как почти полное закрытие Ормузского пролива оказывает влияние на рынки энергоресурсов, сообщает Bloomberg.

В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ

Abu Dhabi National Oil Co. указала, что «регулирует уровни добычи на шельфе для удовлетворения потребностей в хранении». Kuwait Petroleum Corp. сообщила, что снижает добычу на своих месторождениях после угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив.

KNPC объявила о превентивном сокращении добычи сырья и операций по переработке.

Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

