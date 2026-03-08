ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива
Нефтедобывающие компании ОАЭ и Кувейта приступили к сокращению добычу нефти, так как почти полное закрытие Ормузского пролива оказывает влияние на рынки энергоресурсов, сообщает Bloomberg.
Abu Dhabi National Oil Co. указала, что «регулирует уровни добычи на шельфе для удовлетворения потребностей в хранении». Kuwait Petroleum Corp. сообщила, что снижает добычу на своих месторождениях после угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив.
KNPC объявила о превентивном сокращении добычи сырья и операций по переработке.
Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
