ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива

Abu Dhabi National Oil Co. указала, что «регулирует уровни добычи на шельфе для удовлетворения потребностей в хранении». Kuwait Petroleum Corp. сообщила, что снижает добычу на своих месторождениях после угрозы со стороны Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив.

KNPC объявила о превентивном сокращении добычи сырья и операций по переработке.

Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

