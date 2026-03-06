Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана

Власти Азербайджана приняли решение об эвакуации посольства страны в Тегеране. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.

Он отметил, что также указание касается генерального консульства Азербайджана в Тебризе.

«Даны поручения... В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», - сказал дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Тегеран принести извинения Баку после инцидента с дронами в Нахичевани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ИранМИДДипломатыАзербайджан

