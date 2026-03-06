Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана
6 марта 202614:46
Власти Азербайджана приняли решение об эвакуации посольства страны в Тегеране. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов.
Он отметил, что также указание касается генерального консульства Азербайджана в Тебризе.
«Даны поручения... В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», - сказал дипломат.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Тегеран принести извинения Баку после инцидента с дронами в Нахичевани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Климатолог предрек затопление Калининградской области на сотни метров
- Группа «Ленинград» представила клип на новую песню «Плейбой 18+»
- В Госдуме заявили, что после слов Путина у Telegram осталось мало времени
- Увлеченность россиян книгами о политике связали с мировым кризисом
- Задержаны арбитр и посредник в передаче средств за победу ФК «Химки»
- Россиянам объяснили, сколько нужно пить воды в день
- Все замерли: Ассоциация блогеров ждет судебное решение по Telegram
- Азербайджан выводит свой дипперсонал из Ирана
- Россиянам рассказали, как забрать из банка крупную сумму наличных
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ