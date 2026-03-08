Китай: Конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
Военный конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться, сообщил журналистам министр иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, он не выгоден ни одной из сторон. Дипломат указал, что история Ближнего Востока неоднократно показывала миру, что сила не является решением проблем, а военные столкновения только порождают новую ненависть и создают новые кризисы.
Глава внешнеполитического ведомства КНР отметил, что суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана и других стран Персидского залива нужно уважать, их нельзя нарушать.
Ван И подчеркнул, что народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона.
Страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с Ираном и системой безопасности на Ближнем Востоке, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Горячие новости
- Путин поздравил женщин с 8 марта
- Умерла народная артистка РФ Нинель Петрова
- Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 72 дрона ВСУ
- В Новосибирской области начали изымать скот из-за смертельной болезни
- Китай: Конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
- Иран потребовал вывести израильских военных из Азербайджана
- СМИ: Линдси Грэм убедил Трампа нанести удар по Ирану
- Уиткофф: Вашингтон обращался к РФ с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных
- ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива