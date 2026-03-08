Дмитриев спрогнозировал масштабный инфляционный шок
8 марта 202607:44
Рост цен в мировой экономике только начался, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
По его словам, масштабный инфляционный шок только начал сказываться на многих секторах экономики, компаниях и гражданах. Политик опубликовал графики роста цен на сырьевые товары, в том числе на нефть, газ и удобрения.
Ранее Дмитриев призвал обращаться с вопросами к властям Европейского союза, если Москва прекратит поставки газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
