Дмитриев спрогнозировал масштабный инфляционный шок

Рост цен в мировой экономике только начался, сообщил в соцсети Х спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, масштабный инфляционный шок только начал сказываться на многих секторах экономики, компаниях и гражданах. Политик опубликовал графики роста цен на сырьевые товары, в том числе на нефть, газ и удобрения.

Ранее Дмитриев призвал обращаться с вопросами к властям Европейского союза, если Москва прекратит поставки газа в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
