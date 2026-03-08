Трамп обвинил Иран в ударе по собственной школе для девочек в Минабе
Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами обвинил Иран в обстреле своей школы для девочек в Минабе.
«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран», - заявил глава государства. По его словам, Тегеран неточен со своими боеприпасами.
Так президент США ответил на вопрос о том, бомбили ли США начальную школу.
Глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил слова Трампа. По его словам, Иран является «единственной стороной, которая нацелена на гражданское население».
Ранее посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
