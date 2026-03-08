СМИ: Линдси Грэм убедил Трампа нанести удар по Ирану

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) инициативно консультировал главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает The Wall Street Journal.

Уиткофф: Вашингтон обращался к РФ с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных

По данным издания, парламентарий помог втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт с Ираном. Сенатор обсуждал с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху детали операции, он посещал эту страну каждые две недели. Грэм помогал Трампу сформулировать аргументы в пользу начала операции «Эпическая ярость».

Ранее Грэм призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

