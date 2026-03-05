Иранские военные заявили, что не атаковали Азербайджан беспилотниками

Как пишет RT, в ведомстве отметили, что Тегеран «уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних».

В иранском Генштабе добавили, что инцидент в Нахичевани - это провокация со стороны Израиля.

Ранее военные Ирана опровергли данные о запуске ракеты по территории Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

