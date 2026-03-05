Иранские военные заявили, что не атаковали Азербайджан беспилотниками
5 марта 202615:27
Иран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Исламской республики.
Как пишет RT, в ведомстве отметили, что Тегеран «уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних».
В иранском Генштабе добавили, что инцидент в Нахичевани - это провокация со стороны Израиля.
Ранее военные Ирана опровергли данные о запуске ракеты по территории Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
