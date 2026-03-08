Уиткофф: Вашингтон обращался к РФ с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил журналистам, что Вашингтон обращался к властям России с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам.

Трамп назвал глупым вопрос о передаче Россией разведданных Ирану

Так он ответил на вопрос о том, есть ли у американских властей доказательства содействия Москвы Тегерану. При этом, по словам американского лидера Дональда Трампа, нет никаких признаков, что РФ помогает Тегерану, а если и поддерживает, то делает это «не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут не очень».

Также президент США допустил возможность проведения наземной операции на территории Ирана.

Ранее Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Дональд ТрампИранРоссияСША

