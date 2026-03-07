Временный руководящий совет Ирана приказал больше не наносить удары по соседям

Во Временном руководящем совете Ирана приказали больше не бить по соседним ближневосточным государствам в случае отсутствия атак с их территорий. Об этом сообщает агентство «Fars» со ссылкой на президента ИРИ Масуда Пезешкиана.

«Не наша война»: Иран запросил помощи РФ в конфликте на Ближнем Востоке

По его словам, такое решение было принято еще 6 марта. Политик также извинился перед представителями соседних стран.

Пезешкиан заявил, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты республики от американского и израильского нападений. Президент Ирана призвал урегулировать имеющиеся противоречия с помощью дипломатии вместо того, чтобы «быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива».

Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что страны Персидского залива, которые оказались втянуты в войну с Ираном, не откажутся от сотрудничества с США, однако пока без ответа остается вопрос, что будет с ИРИ и системой безопасности на Ближнем Востоке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокКонфликтАтакаПрезидентИран

Горячие новости

Все новости

партнеры