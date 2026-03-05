Иран или Израиль? Кто ударил по азербайджанскому аэропорту
Азербайджанская сторона считает, что это ничем не спровоцированный вызов, заявил НСН политолог Тофик Аббасов.
Сотрудничество Баку с НАТО – это внутреннее дело страны, в которое Иран не имеет права вмешиваться, удар беспилотников не может остаться без ответа, заявил НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал налет иранских беспилотников на Нахичевань «отвратительным террористическим актом». На заседании Совета безопасности Азербайджана он заявил, что военным поручено подготовить ответные меры. Один из беспилотников приземлился на территории Нахичеванского международного аэропорта, другой — рядом с учебным заведением в селе Шекерабад. При атаке пострадали четверо сотрудников аэропорта в Нахичеване. Аэропорту и его работе нанесен значительный ущерб. В МИД Ирана и Генштаб страны отвергают причастность к падению БПЛА на территории Азербайджана.
«У азербайджанской стороны нет никаких объяснений на этот счет, потому что эти объяснения должны давать иранские представители. Это безрассудный шаг, его логику невозможно даже осознать. Большая часть иранских соседей находится в состоянии войны с Тегераном и Иран бьет по находящимся там американским базам. Понятно, что там представлены американские интересы, американские военные и объекты. А при чем тут Азербайджан и аэропорт Нахичевани? Я считаю, что это очень опасная провокация. Азербайджанская сторона вынашивает ответные меры, потому что на это закрывать глаза нельзя. Это вызов Азербайджану», - считает Аббасов.
Удары были именно преднамеренной попыткой эскалации на новом, северном для Ирана направлении, считает политолог.
«Со стороны Ирана были попытки оправдания, что это произошло случайно, но два раза в одну и ту же воронку бомба не попадает, а тут сразу два снаряда полетели в сторону аэровокзального комплекса. Это стратегический объект, он неразрывно связан с безопасностью нашей страны. Я полагаю, что удар был не случайным. Если иранская страна и дальше будет сгущать краски, не исключено, что мы прибегнем уже к экстраординарным мерам», - уверен собеседник НСН.
Взаимодействие Баку с НАТО – это внутреннее дело страны, в которое Иран не имеет право вмешиваться.
«Азербайджан вовлечен в программу взаимодействия с НАТО. Недавно были подписаны новые соглашения, подписана стратегическая хартия о военно-техническом сотрудничестве азербайджанской и американской сторон. Но это наши внутренние дела и суверенные права, Иран может быть здесь только наблюдателем. То есть брать за основу то, что какая-то делегация американских военных находится здесь, или какая-то миссия работает, это не повод для того, чтобы разрывать отношения и бить по объектам соседней страны и делать при этом невинный вид, что мы тут ни при чем», - убежден Аббасов.
Кроме того, президент Алиев на днях выражал президенту Ирана сочувствие по поводу жертв американских ударов и приверженность соблюдению международного права.
«Азербайджан никогда не предъявлял никаких претензий иранской стороне и мы всегда поддерживали добрососедские отношения. Мы вышли на нейтральный уровень отношений, у нас нет никаких претензий друг к другу. Алиев на днях посещал посольство Ирана, выражая сочувствие из-за сложившейся ситуации, он провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором высказал убежденность в необходимости уважения международного права. Он выразил сочувствие погибшим во время удара детям и спортсменам», - добавил собеседник НСН.
В азербайджанском МИДе потребовали от Ирана предоставить в кратчайшие сроки объяснение, провести расследование и принять срочные меры для предотвращения подобных атак в будущем. Посла Ирана в Азербайджане Моджтабу Демирчилу вызвали в МИД республики. Баку заявил ему решительный протест и передал соответствующую ноту.
В свою очередь посол Ирана в Индонезии связал падение БПЛА на территорию Азербайджана с действиями Израиля. Он утверждает, что у Тегерана «не было никаких причин это делать», а Израиль пытается ввязать в войну против Ирана все новые государства, передает RT.
Запасов вооружений у США на войну с Ираном хватит на две недели, заявил ранее в беседе с НСН директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
