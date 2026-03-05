Сотрудничество Баку с НАТО – это внутреннее дело страны, в которое Иран не имеет права вмешиваться, удар беспилотников не может остаться без ответа, заявил НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал налет иранских беспилотников на Нахичевань «отвратительным террористическим актом». На заседании Совета безопасности Азербайджана он заявил, что военным поручено подготовить ответные меры. Один из беспилотников приземлился на территории Нахичеванского международного аэропорта, другой — рядом с учебным заведением в селе Шекерабад. При атаке пострадали четверо сотрудников аэропорта в Нахичеване. Аэропорту и его работе нанесен значительный ущерб. В МИД Ирана и Генштаб страны отвергают причастность к падению БПЛА на территории Азербайджана.

«У азербайджанской стороны нет никаких объяснений на этот счет, потому что эти объяснения должны давать иранские представители. Это безрассудный шаг, его логику невозможно даже осознать. Большая часть иранских соседей находится в состоянии войны с Тегераном и Иран бьет по находящимся там американским базам. Понятно, что там представлены американские интересы, американские военные и объекты. А при чем тут Азербайджан и аэропорт Нахичевани? Я считаю, что это очень опасная провокация. Азербайджанская сторона вынашивает ответные меры, потому что на это закрывать глаза нельзя. Это вызов Азербайджану», - считает Аббасов.

Удары были именно преднамеренной попыткой эскалации на новом, северном для Ирана направлении, считает политолог.

«Со стороны Ирана были попытки оправдания, что это произошло случайно, но два раза в одну и ту же воронку бомба не попадает, а тут сразу два снаряда полетели в сторону аэровокзального комплекса. Это стратегический объект, он неразрывно связан с безопасностью нашей страны. Я полагаю, что удар был не случайным. Если иранская страна и дальше будет сгущать краски, не исключено, что мы прибегнем уже к экстраординарным мерам», - уверен собеседник НСН.