Умерла народная артистка РФ Нинель Петрова

Ушла из жизни балерина, народная артистка России Нинель Петрова. Об этом говорится в Telegram-канале Мариинского театра.

По данном источника, она умерла 7 марта. Артистке был 101 год.

В Мариинском театре выразили соболезнования родным и близким балерины.

В 1944 году Нинель Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета), после чего сразу вошла в состав труппы Кировского (ныне Мариинского) театра, на сцене которого выступала до 1968 года. Она была ученицей педагога Агриппины Вагановой.

В Мариинском театре артистка первой исполнила партии Нины в «Маскараде» Лапутина и Фригии в «Спартаке» Хачатуряна. Балерина успешно представляла как классическую, так и современную хореографию. После завершения выступлений Петрова долгое время была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры» и преподавала в Ленинградской консерватории, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

