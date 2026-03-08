Минобороны: За ночь ПВО сбили 72 дрона ВСУ

В ведомстве уточнили, что по 20 дронов ВСУ были сбиты над Крымом и Астраханской областью, 14 — над Ростовской. В МО отметили, что еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородским регионом, четыре — над Краснодарским краем, три — над Курским регионом, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 7 марта над территорией страны было уничтожено более 120 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».