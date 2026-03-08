Минобороны: За ночь ПВО сбили 72 дрона ВСУ
Минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО ликвидировали 72 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что по 20 дронов ВСУ были сбиты над Крымом и Астраханской областью, 14 — над Ростовской. В МО отметили, что еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородским регионом, четыре — над Краснодарским краем, три — над Курским регионом, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 7 марта над территорией страны было уничтожено более 120 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Новосибирской области начали изымать скот из-за смертельной болезни
- Китай: Конфликт на Ближнем Востоке не должен был начинаться
- Иран потребовал вывести израильских военных из Азербайджана
- СМИ: Линдси Грэм убедил Трампа нанести удар по Ирану
- Уиткофф: Вашингтон обращался к РФ с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных
- ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива
- Дмитриев спрогнозировал масштабный инфляционный шок
- В Госдуме предложили повысить размер декретных выплат
- СМИ: Российские туроператоры потеряли около 10 млрд рублей из-за кризиса вокруг Ирана
- Орбан: Конфискованные у украинцев деньги пока останутся в Венгрии