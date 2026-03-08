Минобороны: За ночь ПВО сбили 72 дрона ВСУ

Минувшей ночью 8 марта российские силы ПВО ликвидировали 72 украинских беспилотника над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

СМИ: Россиянам грозит тюрьма за съемку работы ПВО и эвакуаций из отелей в ОАЭ

В ведомстве уточнили, что по 20 дронов ВСУ были сбиты над Крымом и Астраханской областью, 14 — над Ростовской. В МО отметили, что еще восемь БПЛА удалось уничтожить над Белгородским регионом, четыре — над Краснодарским краем, три — над Курским регионом, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью 7 марта над территорией страны было уничтожено более 120 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры