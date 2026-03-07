Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

По словам американского лидера, в качестве потенциальных целей теперь рассматриваются районы и группы лиц, которые ранее не фигурировали в планах военных операций — вплоть до их полного уничтожения.



Соответствующее заявление Трамп разместил в социальной сети Truth Social. В нём он подчеркнул, что жёсткие меры вызваны «плохим поведением» Ирана.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что Временный руководящий совет ИРИ приказал больше не наносить удары по соседним ближневосточным государствам в случае отсутствия атак с их территорий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

