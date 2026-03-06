В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, готовившихся при участии КСИР

Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила подготовку терактов и сбор разведывательной информации, к которым был причастен Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщает телеканал Az TV со ссылкой на ведомство.

По данным азербайджанских спецслужб, среди возможных целей в Баку рассматривались нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога «Ашкенази».