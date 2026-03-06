В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, готовившихся при участии КСИР
Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила подготовку терактов и сбор разведывательной информации, к которым был причастен Корпус стражей исламской революции. Об этом сообщает телеканал Az TV со ссылкой на ведомство.
По данным азербайджанских спецслужб, среди возможных целей в Баку рассматривались нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога «Ашкенази».
Как пишет издание Minval.az, на территорию страны были переправлены три взрывных устройства, однако их удалось обнаружить и обезвредить.
Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан является одним из ключевых экспортных маршрутов для поставок каспийской нефти к Средиземному морю в обход России и Ирана. Его общая протяженность составляет 1768 километров. 443 километра проходят по территории Азербайджана, 249 километров — по Грузии и 1076 километров — по Турции. Пропускная способность трубопровода достигает 1 миллиона баррелей нефти в сутки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Замглавы МИД Ирана предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт
- В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, готовившихся при участии КСИР
- Около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены стыковок
- Экс-продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве
- Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье
- Война на Ближнем Востоке оставит россиян без арбузов, фисташек и киви
- Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области
- Мосгорсуд оставил в силе приговор комику Останину
- Литва не нашла подтверждений причастности России к порче кабелей в море
- «Жаловаться бесполезно и некому»: Юг Москвы отключили от мобильного интернета