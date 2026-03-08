В Новосибирской области начали изымать скот из-за смертельной болезни

В регионе среди домашнего скота распространились бешенство и пастереллез. 

В Новосибирской области в части районов начали изымать домашний скот. Это произошло из-за распространения опасных заболеваний у животных. По словам специалистов, рост заболеваемости произошел из-за сильных снегопадов, в связи с которыми дикие звери начали выходить к жилью и заражать не вакцинированный скот.

ИЗЪЯТИЕ СКОТА

Накануне в Минсельхозе Новосибирской области сообщили, что в регионе в личных хозяйствах сразу нескольких районов начали изымать домашний скот для локализации очагов пастереллеза и бешенства. Сельчан попросили отнестись к ситуации с пониманием и проводить постоянную вакцинацию домашних животных. При этом в ведомстве уточнили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация», - рассказали в Минсельхозе РИА Новости.

Согласно данным министерства, с начала 2026 года в Новосибирской области было зарегистрировано 42 очага по бешенству. Карантин объявили в пяти районах региона. Кроме того, были локализованы очаги пастереллеза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения.

Telegram-канал «Baza» писал, что, по словам жителей сельских районов Новосибирской области, с начала февраля у них массово изымают коров и быков из частных хозяйств, убивают их, а потом сжигают из-за вспышки пастереллеза. Согласно информации источника, в Купинском районе уничтожили уже свыше тысячи голов скота. В селе Калиновка Карасукского района в одном хозяйстве убили почти тысячу животных. Похожие сообщения приходят из Баганского района.

Местные жители рассказали изданию, что у них изымают скот при участии полиции. В настоящий момент, по словам проживающих в Купинском районе, готовятся уничтожить свиней, баранов и крупный рогатый скот. Согласно информации источника, речь идет примерно о 600 голов из 150 подсобных хозяйств.

При этом в управлении ветеринарии Новосибирской области объяснили, что продукция животного происхождения, поступающая на прилавки магазинов, сначала проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.

ПРИЧИНЫ

Официально причины масштабной эпидемии не объясняются, пишет Telegram-канал «Baza». Известно, что в ноябре 2025 года власти объявили плановую вакцинацию животных от ящура, а в феврале 2026-го на фоне эпидемии ее провели экстренно. Некоторые фермеры связывают болезнь с прививками, но официальных подтверждений этому нет, передает издание.

При этом, по словам экспертов, внезапный рост эпизодов заболеваемости бешенством и пастереллезом с января 2026 года связан с обильными снегопадами. Отмечается, что это спровоцировало бескормицу среди диких животных, из-за чего звери стали вынужденно выходить к жилью и заражать не вакцинированный домашний скот, пишет РИА Новости.

Похожие случаи заболеваний фиксируют также в Омской области и Забайкальском крае. В Алтайском крае из-за эпидемии пастереллеза ввели карантин на крупнейших животноводческих комплексах: Митпром и Эконива Алтай. При этом, по словам губернатора республики Алтай Андрея Турчака, в регионе удалось избежать массового падежа скота.

Между тем, Казахстан запретил ввоз мяса и молока из Алтайского края и республики Алтай, а также Омской и Новосибирской областей из-за пастереллеза скота.

Ранее стало известно, что в феврале в амурском Белогорске ввели карантин по бешенству из-за обнаруженной енотовидной собаки. При этом прошлой зимой на территории региона также были зарегистрированы случаи этой смертельно опасной болезни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
