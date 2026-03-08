В Новосибирской области начали изымать скот из-за смертельной болезни

ИЗЪЯТИЕ СКОТА

Накануне в Минсельхозе Новосибирской области сообщили, что в регионе в личных хозяйствах сразу нескольких районов начали изымать домашний скот для локализации очагов пастереллеза и бешенства. Сельчан попросили отнестись к ситуации с пониманием и проводить постоянную вакцинацию домашних животных. При этом в ведомстве уточнили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет.

«Производится изъятие и уничтожение животных из личных подсобных хозяйств граждан. Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация», - рассказали в Минсельхозе РИА Новости.