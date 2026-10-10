«Дружеский разговор»: О чем договорились Путин и Трамп по телефону

«ДРУЖЕСКИЙ РАЗГОВОР»

Известно, что телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал беседу двух лидеров дружеским разговором.

По его словам, никто из политиков не хотел класть трубку первым, передают «Известия». Трамп заявил, что готов продолжать общение с Путиным и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день, добавил Ушаков.

Кроме того, он подчеркнул, что личная встреча двух президентов возможна на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если оба лидера примут в нем участие. Ушаков заметил, что политики конкретно не обсуждали вопрос двусторонней встречи. Вместе с тем он напомнил о грядущем саммите в Китае, подчеркнув, что и Путин, и Трамп заинтересованы принять участие в мероприятии, которое состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне.