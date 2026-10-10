«Дружеский разговор»: О чем договорились Путин и Трамп по телефону
Однако украинского президента Владимира Зеленского возмутила дизельная сделка РФ и США.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе беседы они заключили дизельную сделку, обсудили украинский конфликт и Иран. Путин заявил, что мирные переговоры по Украине серьезно откладываются, а Трамп пообещал снять с России санкции. Однако главу киевского режима возмутило снятие американских санкций с российского дизельного топлива.
«ДРУЖЕСКИЙ РАЗГОВОР»
Известно, что телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал беседу двух лидеров дружеским разговором.
По его словам, никто из политиков не хотел класть трубку первым, передают «Известия». Трамп заявил, что готов продолжать общение с Путиным и сегодня вечером, и ночью, и на следующий день, добавил Ушаков.
Кроме того, он подчеркнул, что личная встреча двух президентов возможна на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если оба лидера примут в нем участие. Ушаков заметил, что политики конкретно не обсуждали вопрос двусторонней встречи. Вместе с тем он напомнил о грядущем саммите в Китае, подчеркнув, что и Путин, и Трамп заинтересованы принять участие в мероприятии, которое состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне.
В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что с представителями Евросоюза, НАТО и Украины прошла продуктивная встреча перед контактами с РФ. По его словам, на ней говорили о возможных путях деэскалации.
«Обмен мнениями был продуктивным и помог определить области для дальнейшего исследования перед следующими контактами с Россией», - написал Уиткофф на своей странице в одной из соцсетей.
УКРАИНА И СРЫВ ПЕРЕГОВОРОВ
По итогам разговора с американским президентом российский лидер сделал заявление.
«Значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса», - указано на официальном сайте Кремля.
Но Юрий Ушаков сообщил, что, если во время предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов в Госдуму, то сейчас ситуация иная.
«Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день (20 сентября – прим. НСН) голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим сорвал возможность немедленного возобновления договорного процесса», - заявил помощник российского президента.
По словам Ушакова, Владимир Путин отметил, что Россия подумает, когда можно будет возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. Помощник президента РФ добавил, что американский лидер пообещал дать поручение о передаче соответствующих сигналов делегации Украины, которая сейчас находится в Майами для контактов с представителями США.
Однако сам Дональд Трамп после разговора с Путиным объявил о приближении урегулирования конфликта на Украине, передают «Известия».
«Россия-Украина — мы добьемся (урегулирования – прим. НСН), и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны», - сказал американский президент на митинге в городе Сиракьюс.
До этого Трамп заявил о продолжении работы над урегулированием украинского конфликта.
«Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Это тоже довольно скоро произойдет», - отметил он на мероприятии в штате Мэриленд, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
6 октября госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что американские власти сосредоточены на завершении украинского конфликта. Он также добавил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается.
О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ: ИРАН, НЕФТЬ, САНКЦИИ
Кроме того, известно, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений.
До этого Путин говорил, что Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Он назвал происходящее в этом регионе острой проблемой и добавил, что Тегеран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который там разразился.
Кроме того, в телефонном разговоре при обсуждении мировой энергетики российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Путин выразил уверенность в том, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.
Трамп назвал диалог с российским лидером успешным. Президент США уточнил, что Москва и Вашингтон договорились о масштабных поставках российского дизеля в Штаты и на мировой рынок. По словам Трампа, благодаря достигнутым договоренностям цены на топливо начнут снижаться рекордными темпами.
Известно, что по поручению Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдаст временную генеральную лицензию на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок. Таким образом, все операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизеля российского происхождения, включая ввоз в США, будут разрешены до 7 апреля 2027 года, передает RT.
Также в ходе беседы была подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами и сотрудничества по линии администраций, спецслужб и других ведомств, указано на сайте Кремля.
РЕАКЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
Реакция президента Украины Владимира Зеленского на телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа не заставила себя долго ждать. Глава киевского режима пожаловался на снятие американских санкций с российского дизельного топлива, отметив, что любое ослабление санкций против РФ без четкой и длительной деэскалационной договоренности с ней является очевидной слабостью, пишет RT. При этом Зеленский добавил, что рассчитывает на «справедливую поддержку» Украины со стороны США.
Издание Axios писало, что он испытал раздражение после переговоров президентов России и США.
«В ходе 15-минутного интервью Зеленский говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, что его предали, узнав о сделке по поставкам дизельного топлива», - говорится в материале.
По данным издания, президент Украины пожаловался на то, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе подготовки к встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с РФ.
«Похоже, это Аляска номер два», - сказал Зеленский.
Кроме того, журналист Financial Times Кристофер Миллер в Сети написал, что в Киеве разочарованы соглашением России и США по поставкам дизельного топлива. Согласно его данным, Украина намерена продолжить атаки на российские НПЗ.
Ранее политолог и ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак говорил, что звонок Владимиру Путину нужен американскому президенту в связи с грядущими промежуточными выборами в Конгресс, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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