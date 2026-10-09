Путин встретился с президентом Ирана на фоне «затягивания» конфликта с США
Российский лидер заявил о готовности сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, Трамп рассматривает новый план военной операции против Ирана.
Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках визита в Туркмению. Главы государств затронули и ситуацию на Ближнем Востоке.
Российский лидер прибыл в республику с двухдневным визитом.
ДЛЯ ТРАМПА НИЧЕГО НЕ БЫЛО
Российский лидер заявил о готовности России сделать все возможное для содействия Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации мирными средствами», - сказал Путин.
Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по этому вопросу и поддержку.
«Мы благодарим вас за позицию, которую вы заняли во время конфликтов, войны, санкций со стороны США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», — сказал он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не передавал каких-либо посланий президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, не передавал», - ответил Песков на соответствующий вопрос.
ВОЙНА ЗАТЯГИВАЕТСЯ
Президент США Дональд Трамп рассматривает новый план военной операции против Ирана, который ему представили на совещании советников но нацбезопаности, пишет The New York Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что речь идет о короткой операции примерно на три дня, которая будет очень интенсивной.
По данным СМИ, Трампу уже несколько раз предлагали провести подобную операцию против Ирана, но он отказывался. Накануне он заявил, что удары не начнутся до промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября.
При этом Иран заявляет о готовности к продолжительным военным действиям.
Производственные мощности Ирана в сфере вооружений позволяют удовлетворить потребности, возникающие в ходе продолжительных боевых действий, заявил официальный представитель иранского министерства обороны Реза Талаи-Ник.
По его словам, в период военных действий против США объемы производства вооружений выросли в 2,5 раза. Он добавил, что страна заранее подготовила защищенные резервные производственные площадки.
Иран и его экономика успешно выстояли в военном противостоянии с США, так что, несмотря на угрозы экономической войной от Штатов, у него еще есть ресурсы сопротивляться. Об этом НСН рассказала кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова.
«Вряд ли какая‑нибудь страна готова к борьбе с самой крупной экономикой мира. Да, Иран и его экономика смогли выстоять в этих военных отношениях с США, несмотря на санкции. Всё‑таки Ирану чаще всего удаётся поддерживать экономику на положительном уровне. Конечно, им будет особенно сложно в отношении доходов от экспорта иранской нефти. Но поскольку Иран ориентируется на Китай, а Китай не отказывается от использования иранской нефти, можно надеяться, что этот источник будет продолжать подпитывать экономику Ирана. Судя по тому, что население Ирана не испытывает особых неудобств с необходимыми товарами, можно предполагать, что иранская промышленность продолжает довольно успешно работать», - отметила она.
УСЛОВИЯ АМЕРИКАНЦЕВ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США по-прежнему готовы к переговорам и соглашению с Ираном, но есть принципиальный вопрос, который должен быть решен, передает Reuters.
Иран должен добиться «значительного» сокращения своих мощностей по обогащению урана, считают американцы.
До этого иранский парламент рассмотрит предложение о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил заместитель спикера парламента Али Никзад, сообщает Fars.
Кандидат экономических наук, заведующая сектором Ирана в Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока (институт востоковедения РАН) Нина Мамедова на этом фоне заявила НСН, что на самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие.
«На самом деле нет никаких признаков того, что Иран изготавливает ядерное оружие, при этом на него оказывается небывалое давление. Это демонстративная акция, потому что им никто не верит. Иран уже под санкциями, самые тяжелые – это вторичные санкции. К первичным санкциям Иран уже привык. Для Ирана чрезвычайно важно поступление хоть какой-то валюты в страну, основной источник долларов – продажа сырой нефти. Основным покупателем в последнее время стал Китай, а мы видим, как американский лидер Дональд Трамп сейчас пытается повлиять на Китай, оказать давление. Это тоже способ надавить на Иран», - отметила она.
Политологи отмечают, что США ставили цель свергнуть режим в Иране на фоне недовольств населения, но народ сплотился, в итоге конфликт «затянулся». В Иране также уверены, что власти США не сообщают обо всех потерях, которые несет Вашингтон в этом конфликте.
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