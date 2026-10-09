Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по этому вопросу и поддержку.

«Мы благодарим вас за позицию, которую вы заняли во время конфликтов, войны, санкций со стороны США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», — сказал он.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не передавал каких-либо посланий президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, не передавал», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

ВОЙНА ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый план военной операции против Ирана, который ему представили на совещании советников но нацбезопаности, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что речь идет о короткой операции примерно на три дня, которая будет очень интенсивной.

По данным СМИ, Трампу уже несколько раз предлагали провести подобную операцию против Ирана, но он отказывался. Накануне он заявил, что удары не начнутся до промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября.

При этом Иран заявляет о готовности к продолжительным военным действиям.

Производственные мощности Ирана в сфере вооружений позволяют удовлетворить потребности, возникающие в ходе продолжительных боевых действий, заявил официальный представитель иранского министерства обороны Реза Талаи-Ник.

По его словам, в период военных действий против США объемы производства вооружений выросли в 2,5 раза. Он добавил, что страна заранее подготовила защищенные резервные производственные площадки.