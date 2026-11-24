В Сербии после стрельбы в техникуме ранен один человек
24 ноября 202611:57
Юлия Савченко
Неизвестный открыл стрельбу в техникуме в городе Крагуевац в Сербии. Об этом сообщает агентство Tanjug.
Инцидент произошел во вторник утром. В результате пострадала сотрудница учебного заведения, ее госпитализировали.
На место ЧП прибыла полиция, которая задержала стрелявшего. Проводится расследование.
Ранее в американском Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу в районе Логан-Серкл в нескольких минутах ходьбы от Белого дома, погибли пять человек.
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