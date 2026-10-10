Ушаков рассказал, когда могут встретиться Путин и Трамп

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если оба лидера примут в нем участие. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщили в Кремле.

Песков: Встреча Путина и Трампа на АТЭС необходима для всего мира

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Ушаков дал комментарий по итогам беседы.

Как отметил помощник президента, лидеры конкретно не обсуждали вопрос двусторонней встречи. Вместе с тем Ушаков напомнил о грядущем саммите АТЭС в Китае, подчеркнув, что и Путин, и Трамп заинтересованы принять участие в мероприятии.

«Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить», — указал помощник.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне, пишет «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков

Горячие новости

Все новости

партнеры