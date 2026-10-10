Ушаков рассказал, когда могут встретиться Путин и Трамп
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если оба лидера примут в нем участие. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, сообщили в Кремле.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Ушаков дал комментарий по итогам беседы.
Как отметил помощник президента, лидеры конкретно не обсуждали вопрос двусторонней встречи. Вместе с тем Ушаков напомнил о грядущем саммите АТЭС в Китае, подчеркнув, что и Путин, и Трамп заинтересованы принять участие в мероприятии.
«Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить», — указал помощник.
Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне, пишет «Радиоточка НСН».
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