Роза Сябитова посоветовала девушкам давать шанс «сыночкам-корзиночкам»
В России много хороших сыновей, это особенность наших мужчин, заявила НСН Роза Сябитова.
Общество любит навешивать ярлыки, отсюда и рождается предубеждение относительно «сыночки-корзиночки». А нужно давать таким парням шанс, ведь если он заботится о маме, будет заботиться и о жене, заявила НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
По мнению психотерапевта Евгения Кульгавчука, мужчины, которых называют «сыночки-корзиночки», не обязательно становятся плохими мужьями. Такой супруг может быть заботливым и внимательным, но для этого ему необходимо пройти сепарацию от родителей и перестать зависеть от их мнения. При этом, как сказал Кульгавчук «Москве 24», нет ничего плохого в том, что мужчина помогает матери. Главное, чтобы он умел выстраивать гармоничные отношения и с женой, и с родителями. Сябитова в свою очередь считает, что предвзятое отношение «сыночкам-корзиночкам» возникло из-за того, что общество склонно навешивать ярлыки.
«Наше общество любит навешивать ярлыки. К сожалению, огульно оно обвиняет в том числе и хороших людей. Но хорошие люди, чаще всего, не обращают на это внимания. У нас много хороших сыновей в России, это вообще особенность наших мужчин. И если сын любит свою маму, заботится о ней, принимает её женское начало прежде всего, то как выдумаете: как он будет заботиться о своей жене? Конечно, так же хорошо, как о свой матери. Я всегда старшим женщинам говорю: если вы любите своего сына, примите любую невесту, станьте для неё матерью, полюбите её. И дети всегда ответят хорошим отношением и любовью. Поэтому “сыночки-корзиночки” – я это вообще воспринимаю как комплимент», – сказала Сябитова.
Девушкам, которые встретили «сыночку-корзиночку», эксперт посоветовала не делать скоропалительных выводов, а дать молодому человеку шанс.
«Повнимательнее присмотритесь к этим молодым людям, как они заботятся и про что идет речь вообще. А не так, что если он говорит о маме хорошо, то его сразу надо бойкотировать и delete. Умные девочки сначала познакомятся, дадут шанс и разберутся», – добавила Сябитова.
Ранее Роза Сябитова рассказала НСН, что рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными в соцсетях дискуссиями на тему «как прогнуть мужчину».
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