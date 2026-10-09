Трамп рассказал об успешном разговоре с Путиным
Глава США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили в том числе топливный вопрос. Об этом пишет РИА Новости.
Американский лидер назвал диалог успешным. Он уточнил, что Москва и Вашингтон договорились о масштабных поставках отечественного дизеля в Штаты и на мировой рынок.
Президент США подчеркнул, что благодаря достигнутым договоренностям цены на топливо начнут снижаться рекордными темпами.
Ранее политолог Александр Дудчак объяснил, зачем Трампу нужен звонок Путину. По его мнению, главная причина связана с грядущими промежуточными выборами в Конгресс.
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