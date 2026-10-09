Минфин США выпустит лицензию на поставки российского дизтоплива

Минфин США выпустит временную генеральную лицензию на поставку российского дизельного топлива на мировой рынок. Об этом сообщили представители американского ведомства в соцсети X.

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В министерстве финансов Штатов уточнили, что Управление по контролю за иностранными активами выдаст лицензию немедленно по указанию президента Дональда Трампа.

Кремль подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Там добавили, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Также в ведомстве рассказали о договоренности по продолжению личных контактов между президентами и сотрудничеству по линии администраций, спецслужб и других учреждений.

Недавно лидер США рассказал об успешном разговоре с Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости
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