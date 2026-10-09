В министерстве финансов Штатов уточнили, что Управление по контролю за иностранными активами выдаст лицензию немедленно по указанию президента Дональда Трампа.

Кремль подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Там добавили, что это положительно отразится на всей глобальной экономике. Также в ведомстве рассказали о договоренности по продолжению личных контактов между президентами и сотрудничеству по линии администраций, спецслужб и других учреждений.



Недавно лидер США рассказал об успешном разговоре с Владимиром Путиным.

