Хуснуллин: В России в 2026 году сдадут 100 млн «квадратов» жилья
Объем ввода в эксплуатацию жилья в России в текущем году составит около 100 млн квадратных метров, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он рассказал ИС «Вести».
Как отметил зампред правительства, объем сданной недвижимости будет несколько ниже, чем ожидалось, пишет RT.
«Но это было планово. Мы понимали, что удерживать больше 100 млн каждый год в такой ситуации будет непросто», — указал Хуснуллин.
Он добавил, что в России строят «больше, чем в Китае».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала НСН, что рынок жилья продолжит стагнировать, если правительство не выделит меры поддержки напрямую семьям, а не застройщикам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лазер «Ростеха» сбил почти 1 тысячу дронов ВСУ за два месяца
- Хуснуллин: В России в 2026 году сдадут 100 млн «квадратов» жилья
- Роза Сябитова посоветовала девушкам давать шанс «сыночкам-корзиночкам»
- Армия России освободила Барвиновку в Запорожской области
- ФТС выявила почти 12 тысяч случаев возможных ошибок при расчете утильсбора
- Страдают все: Россиян предупредили о сокращении числа ПВЗ
- Погубят бизнес? Почему владельцы пунктов выдачи заказов оказались в кризисе
- В Сербии после стрельбы в техникуме ранен один человек
- Продолжению «Голодных игр» предрекли рекорды «Майкла» в российском прокате
- Кинотеатры пожаловались на необъективные возрастные цензы для иностранных фильмов