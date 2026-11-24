В России от гриппа привились более 51,8 млн человек
Свыше 51 млн человек прошли вакцинацию против гриппа в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В регионах России продолжается кампания по вакцинации... На сегодняшний день привито более 51,8 млн человек», - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, за неделю заболеваемость гриппом выросла в два раза, но все еще сохраняется на низком уровне. Доля гриппа среди всех выявленных респираторных вирусов в стране увеличилась до 29,3%.
Роспотребнадзор поручил территориальным органам и региональным органам здравоохранения ускорить темпы вакцинации против гриппа, а также приступить к завершению кампании.
Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала лучшим способом защиты от гриппа ежегодную вакцинацию.
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