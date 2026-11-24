«В регионах России продолжается кампания по вакцинации... На сегодняшний день привито более 51,8 млн человек», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, за неделю заболеваемость гриппом выросла в два раза, но все еще сохраняется на низком уровне. Доля гриппа среди всех выявленных респираторных вирусов в стране увеличилась до 29,3%.

Роспотребнадзор поручил территориальным органам и региональным органам здравоохранения ускорить темпы вакцинации против гриппа, а также приступить к завершению кампании.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала лучшим способом защиты от гриппа ежегодную вакцинацию.

