Захарова опровергла сообщения о высылке двух дипломатов с Кипра
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные о высылке двух российских дипломатов с Кипра. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Как отметила Захарова, в этом случае идет речь о спекуляциях в СМИ, пишет RT. Дипломат подчеркнула, что МИД обычно не комментирует подобное.
«Однако в данном случае могу сказать, что содержание этих публикаций не соответствует действительности», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.
Между тем Австрия объявила персонами нон грата четырех дипломатов РФ и предписала им немедленно покинуть страну.
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