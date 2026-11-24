Лазер «Ростеха» сбил почти 1 тысячу дронов ВСУ за два месяца
Лазерный комплекс «Ростеха» за два месяца сбил около тысячи украинских беспилотников в приграничье. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Он указал на очень высокую эффективность лазерных комплексов.
«Приведу один пример: мы в приграничном регионе - не буду говорить в каком - поставили лазер для защиты нашего объекта. Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил», - подчеркнул Чемезов.
Глава «Ростеха» добавил, что каждые сутки комплекс «сжигает дроны десятками».
Ранее Росгвардия сообщила об испытаниях боевого лазера против БПЛА в Ленинградской области.
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