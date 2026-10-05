Открывайте экспорт: Что потребует Лукашенко от Трампа за «психологию Путина»
Юрий Шевцов напомнил НСН, что сегодня встреча с белорусским лидером нужна главе США больше, чем первому, так как от Минск - важный союзник Москвы, и может сыграть роль в нераспространении украинского конфликта на другие страны.
Контакты с Минском очень важны для Вашингтона так как, во-первых, глава Белоруссии Александр Лукашенко понимает психологию лидера РФ Владимира Путина, а во-вторых, Белоруссия является важным поставщиком калийных и азотных удобрений. Об этом НСН рассказал белорусский политолог Юрий Шевцов.
В Минске рассматривают встречу президентов Дональда Трампа и Александра Лукашенко в «практической плоскости» и предпринимают необходимые действия для ее проведения. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводят РИА Новости. Также Financial Times пишет, что в течение нескольких недель США получат первую за четыре года партию белорусского калия — это произойдет на фоне поисков Вашингтоном путей к дипломатическому сближению с Минском. Шевцов раскрыл, зачем США выстраивает контакты с Белоруссией.
«Трамп присылает в Белоруссию своего специального посланника, и это одна и та же линия Трампа относительно России. Если встреча Трампа и Лукашенко состоится, она будет частью большого процесса выстраивания прямых отношений между Трампом и Россией. Это не игра на откол Белоруссии от России, как было до белорусского кризиса 2020 года. Если контакт состоится, то он будет еще одним сюжетом, связанным с попыткой удержать украинскую войну от распространения на другие страны. Лукашенко понимает психологию Путина, поэтому достаточно многие западные дипломаты и политики идут на контакт с ним. Ибо сейчас на Западе Путин очень сильно демонизирован. Многие западные политики просто не понимают его психологии», — рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, какие условия нужны Белоруссии, чтобы встреча Лукашенко и Трампа состоялась.
«Со стороны Белоруссии есть установка, что необходим существенный практический результат, нежели просто дипломатия. Под этим обычно понимается смягчение санкций. Сейчас речь идет прежде всего об экспорте белорусских калийных удобрений, который заблокирован прибалтийскими государствами и Польшей, и которые не дают использовать свои порты. Но в направлении разблокирования этих санкционных мер Белоруссия и США уже далеко зашли. Есть серьезная надежда, что Польша, а может быть и Литва, откроют свои порты. Поэтому, это вопрос номер один. Также дело в том, что конкурентом Белоруссии на мировом рынке по калийным удобрениям выступает прежде всего Канада. И Трамп недавно заявил, что он заменит канадские удобрения белорусскими, что станет одним из рычагов давления на Канаду», — уточнил он.
При этом Шевцов раскрыл, что проблема удобрений лежит намного глубже, и может затронуть продовольственную ситуацию в странах третьего мира.
«Во всем мире сегодня еще существует глубокая тревога о судьбе урожая и о том, не произойдет ли продовольственный кризис. Это связано с тем, что и Россия, и Белоруссия имеют проблемы с экспортом калийных удобрений. В Ормузском проливе заблокирован экспорт удобрений из зоны Персидского залива вовне. Кроме того, Белоруссия и Россия — это производители еще и азотных удобрений, по которым тоже есть проблема с экспортом. Без удобрений урожайность реально может упасть, и тогда это наложится на проблемы с зерновым экспортом из России и Украины по Черному морю. В общем, есть большая тревога в странах, прежде всего, третьего мира о возникновении продовольственной проблемы», — подытожил он.
Ранее США обратились к банку Citibank для разморозки и возвращения Белоруссии ее активов. Об этом сообщил Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник США Джон Коул, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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