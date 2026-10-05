Контакты с Минском очень важны для Вашингтона так как, во-первых, глава Белоруссии Александр Лукашенко понимает психологию лидера РФ Владимира Путина, а во-вторых, Белоруссия является важным поставщиком калийных и азотных удобрений. Об этом НСН рассказал белорусский политолог Юрий Шевцов.

В Минске рассматривают встречу президентов Дональда Трампа и Александра Лукашенко в «практической плоскости» и предпринимают необходимые действия для ее проведения. Об этом рассказал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН. Его слова приводят РИА Новости. Также Financial Times пишет, что в течение нескольких недель США получат первую за четыре года партию белорусского калия — это произойдет на фоне поисков Вашингтоном путей к дипломатическому сближению с Минском. Шевцов раскрыл, зачем США выстраивает контакты с Белоруссией.

«Трамп присылает в Белоруссию своего специального посланника, и это одна и та же линия Трампа относительно России. Если встреча Трампа и Лукашенко состоится, она будет частью большого процесса выстраивания прямых отношений между Трампом и Россией. Это не игра на откол Белоруссии от России, как было до белорусского кризиса 2020 года. Если контакт состоится, то он будет еще одним сюжетом, связанным с попыткой удержать украинскую войну от распространения на другие страны. Лукашенко понимает психологию Путина, поэтому достаточно многие западные дипломаты и политики идут на контакт с ним. Ибо сейчас на Западе Путин очень сильно демонизирован. Многие западные политики просто не понимают его психологии», — рассказал он.