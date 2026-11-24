Погубят бизнес? Почему владельцы пунктов выдачи заказов оказались в кризисе
Алексей Кременсков заявил НСН, что аренда выросла, а маркетплейсы с увеличением оборота пункта выдачи заказа снижают комиссию.
Владельцы пунктов выдачи заказов оказались в кризисе из-за дорогой аренды, теперь «выжить» может только сеть, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Агентское вознаграждение от маркетплейсов в 2026 году сократилось у 51% опрошенных владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Годом ранее о снижении выплат сообщали только 25% респондентов. Об этом говорится в исследовании Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), подготовленном совместно с экспертами Финансового университета при правительстве России, пишут «Ведомости». Медианное изменение вознаграждения составило минус 5% против роста на 16% годом ранее. Кременсков подтвердил эту информацию.
«Откровенно говоря, сегодня владельцы ПВЗ находятся в кризисе. Главным маркером при снижении доходности является аренда. У нас есть такая поговорка о том, что аренда погубит бизнес. Ставка аренды выросла, а маркетплейсы с увеличением оборота пункта выдачи заказа снижают комиссию. Поэтому бизнес становится убыточным, если это единичный пункт. Если сеть, то выжить чуть легче. Поэтому многие пункты выдачи заказов более стабильно работают именно по модели сети, когда один предприниматель имеет несколько пунктов выдачи заказов. Что касается покупателей, заказов меньше не стало, но заказы стали с меньшим чеком на покупателя. Некоторые товары стали дороже. Выручка растет, но прибыли не становится больше», - отметил он.
Ранее Кременсков объяснил НСН, почему ограничения для маркетплейсов не приведут покупателей в магазины.
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