Если верить публикации, документ предполагает масштабное прекращение огня, территориальные уступки со стороны Украины, отвод украинских войск из Донбасса и части Запорожской области. Кроме того, план включает проведение референдума, национальных выборов и конституционную реформу на Украине. Киеву предлагается отказаться от попыток вернуть территории силой и закрепить в законе внеблоковый статус, исключающий вступление в НАТО и иные военно-политические блоки. Упоминаются также ограничения на численность украинской армии и договорённости по языковому вопросу. Окончательное мирное соглашение, судя по опубликованным данным, должно подписать уже обновлённое киевское руководство, после чего документ пройдёт ратификацию через особую процедуру в ООН.

ПЕРЕГОВОРЫ В КРЕМЛЕ

Напомним, вечером 5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Для американских представителей это уже восьмой визит в Россию. Переговоры продолжались около трёх часов, и в Москве их сочли продуктивными для обеих сторон.



По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы акцентировали внимание на ощутимых достижениях российских вооружённых сил в зоне боевых действий. Российская сторона выразила твёрдую уверенность в реализации поставленных задач и ещё раз обозначила, что для устойчивого урегулирования необходимо ликвидировать коренные причины конфликта. Ушаков подчеркнул: Москва представила развёрнутую и чёткую оценку текущей ситуации в рамках спецоперации.