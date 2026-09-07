Зима близко: Раскрыты детали нового мирного плана по Украине
В СМИ появился мирный план, который представители администрации Трампа могли представить на переговорах в Москве и Киеве. Тем временем спецпосланники США Уиткофф и Кушнер провели встречу с Путиным в Кремле, а затем отправились в Киев.
Украинские СМИ опубликовали предположительные очертания нового мирного плана по урегулированию конфликта, который представители администрации американского лидера Дональда Трампа якобы привезли на переговоры в Москву и Киев.
Если верить публикации, документ предполагает масштабное прекращение огня, территориальные уступки со стороны Украины, отвод украинских войск из Донбасса и части Запорожской области. Кроме того, план включает проведение референдума, национальных выборов и конституционную реформу на Украине. Киеву предлагается отказаться от попыток вернуть территории силой и закрепить в законе внеблоковый статус, исключающий вступление в НАТО и иные военно-политические блоки. Упоминаются также ограничения на численность украинской армии и договорённости по языковому вопросу. Окончательное мирное соглашение, судя по опубликованным данным, должно подписать уже обновлённое киевское руководство, после чего документ пройдёт ратификацию через особую процедуру в ООН.
ПЕРЕГОВОРЫ В КРЕМЛЕ
Напомним, вечером 5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Для американских представителей это уже восьмой визит в Россию. Переговоры продолжались около трёх часов, и в Москве их сочли продуктивными для обеих сторон.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы акцентировали внимание на ощутимых достижениях российских вооружённых сил в зоне боевых действий. Российская сторона выразила твёрдую уверенность в реализации поставленных задач и ещё раз обозначила, что для устойчивого урегулирования необходимо ликвидировать коренные причины конфликта. Ушаков подчеркнул: Москва представила развёрнутую и чёткую оценку текущей ситуации в рамках спецоперации.
Уиткофф и Кушнер не ограничились стандартным выражением стремления к скорейшему прекращению боевых действий. Они выдвинули ряд идей относительно того, как можно урегулировать украинский конфликт. При этом американская сторона приняла к сведению замечание Путина, касающееся изменений в политике Киева. Президент РФ обратил внимание собеседников на то, что на Украине идёт процесс перезахоронения ряда ключевых нацистских преступников, и расценил это как свидетельство того, что украинское руководство больше не пытается скрывать свою истинную природу.
Согласно информации агентства Reuters, участники встречи наметили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины — о них планируется сообщить в ближайшее время. Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин подтвердил готовность и дальше взаимодействовать с Вашингтоном в поиске политико‑дипломатических решений. Основной задачей визита американских переговорщиков оставалось продолжение диалога по преодолению кризиса.
Помимо обсуждения украинского вопроса, стороны затронули и другие темы. Значительное внимание было уделено экономическим аспектам и возможностям запуска крупных совместных проектов, которые могли бы оказаться выгодными как для России, так и для США.
ВИЗИТ В КИЕВ
В Москве подчёркивают, что переговорный процесс требует серьёзного подхода, должен вестись профессионалами без лишнего шума и эмоций. По итогам визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в российскую столицу никаких утечек в СМИ не было. После Москвы американские представители отправились в Киев, и там всё выглядело иначе. Президент Украины Владимир Зеленский попытался превратить визит американских переговорщиков в публичное представление и использовать его в собственных интересах, отмечают некоторые СМИ. Европейские сторонники продолжения боевых действий, по всей видимости, не вполне доверяют киевскому руководству, поэтому направили в украинскую столицу советников по безопасности из Великобритании, Франции и Германии — для помощи и контроля.
Примечательно, что украинские СМИ в утёкшем в прессу «мирном плане» делают акцент на пунктах, которые явно не придутся по вкусу тем, кто заинтересован в продолжении конфликта. Между тем Трамп через Уиткоффа и Кушнера пытается возобновить трёхсторонние переговоры. Как сообщает Axios, во время визита в Киев 6 сентября посланники президента США заявили о намерении разработать «обновлённое мирное предложение» совместно с обеими сторонами конфликта. На встрече с представителями Трампа Зеленский обсудил меры по подготовке к продолжению боевых действий в зимний период. Кушнер и Уиткофф, в свою очередь, подчеркнули, что рассчитывают на прорыв в переговорах до наступления холодов.
Эксперт по Восточной Европе Бен Арис в статье для издания Berliner Zeitung отметил, что обстановка в Киеве становится всё более напряжённой, а положение президента Зеленского — всё более сложным на фоне приезда американской делегации.
Колумнист подчёркивает, что 6 сентября внимание общественности приковано к итогам встречи украинского лидера с двумя представителями США. При этом, по словам Ариса, атмосфера в столице Украины заметно ухудшилась, а трудности, с которыми сталкивается Зеленский, нарастают. Политик пытается справиться с углубляющимся внутриполитическим кризисом, корни которого лежат в масштабных коррупционных проблемах. Параллельно обычные граждане ощущают на себе последствия серьёзного экономического удара: в магазинах наблюдается дефицит продуктов — он связан с тем, что порядка 90% складских мощностей Украины были уничтожены.
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