Страдают все: Россиян предупредили о сокращении числа ПВЗ
Алексей Кременсков заявил НСН, что новым пунктам становится открываться все сложнее и дороже.
Открывать новые пункты выдачи становится сложнее даже в новых ЖК, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Агентское вознаграждение от маркетплейсов в 2026 году сократилось у 51% опрошенных владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Годом ранее о снижении выплат сообщали только 25% респондентов. Об этом говорится в исследовании Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), подготовленном совместно с экспертами Финансового университета при правительстве России, пишут «Ведомости». Медианное изменение вознаграждения составило минус 5% против роста на 16% годом ранее. Кременсков раскрыл, как это повлияет на число таких пунктов.
«Сложно сказать, остается ли этот бизнес выгодным или уже нет. Все зависит от определенной локации. Кто рано встал, того и тапки. Если ПВЗ работает давно, поддерживает уровень сервиса, то он держится. Новым пунктам становится все сложнее открываться, локаций становится меньше. Локация появляется, если построился новый ЖК, в который заселяются люди. Но сейчас сдача квартир становится все сложнее, застройщики тоже страдают, поэтому заселение тоже не идет быстрыми темпами. Поэтому даже такие локации страдают. Коммунальные расходы растут, зарплаты тоже. Многие пункты выдачи заказов нанимали сотрудников по договорам ГПХ или работали по серой схеме, а сейчас это все активно проверяется и выявляется. Поэтому предприниматели либо уходят, либо сильно увеличивают расходы. Плюс некоторые регионы убрали планку однопроцентного налога по УСН. Раньше было легче открыть ПВЗ, сейчас нужно рассчитывать все риски», - заключил он.
Предпринимателям выгоднее открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в больших городах, где активно продолжается застройка, либо в частных секторах и СНТ, заявил в беседе с НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
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