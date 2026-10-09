Опасный тупик: Трамп ждет прорыва в переговорах по Украине до ноября
Россия и США пока не видят перспектив урегулирования конфликта на Украине, но Трамп продолжает делать оптимистичные заявления, а власти Киева предупреждают, что город переходит в режим выживания.
В Кремле согласились с позицией госсекретаря США Марко Рубио, который считает, что пока нет перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом накануне заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим. Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», — сказал он в интервью ИС «Вести».
До этого Рубио заявил, что «конфликт зашел в тупик, что может привести к опасной эскалации».
ОНИ НЕ ГОТОВЫ
Также Рубио подчеркнул, что США готовы помогать в проведении мирных процессов, но вкладываться во что-то «бессмысленное» они не будут, если не получится достичь прогресса.
При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что не собирается тормозить мирный процесс, а вот украинская сторона не готова к каким-либо решениям. Накануне Дмитрий Песков вновь заявил, что конфронтационные заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о нежелании украинской стороны договариваться.
В конце июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную «операцию влияния» на Россию, чтобы якобы побудить Москву к переговорам.
«Смотрите, были 40 дней, которые объявлял Зеленский. Эти 40 дней сейчас аукаются киевскому режиму, аукаются киевлянам, аукаются жителям других городов, аукаются промышленному сектору, аукаются всей экономике Украины», - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности завершить «тяжелые события» на Украине, если оппоненты согласятся на приемлемые для Москвы условия.
По его словам, в Европе считают, что Украина сможет удерживать оставшуюся территорию ДНР в течение двух лет, однако на самом деле ее освобождение произойдет гораздо раньше.
«Сейчас я скажу, такая тонкая вещь, я может быть публично никогда этого и не говорил. Вот мы слышим: «Вы выигрываете, вы уже сделали то-то, то-то. Может быть, хватит?» Вопрос даже не в куске земли. В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% (…) Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу», - сказал он.
Украина не готова к переговорам, пока ее контролирует Великобритания, и пока у власти находится украинский лидер Владимир Зеленский, успех в переговорном процессе вряд ли возможен. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«У России есть четкий механизм переговоров, где определены основные параметры, которые должны стать основой проекта будущего мирного соглашения. Это безъядерный нейтральный статус Украины, полное освобождение российских территорий и ряд других вопросов. Украина же смотрит на переговорщиков как на очередную прихоть президента США Дональда Трампа. Сегодня Украина полностью контролируется англичанами, они управляют всеми процессами на Украине. Украина не готова к мирным переговорам, пока у власти находится Зеленский и пока она контролируется Лондоном», - сказал он.
ТРАМП И ЕГО ПОМОЩНИКИ
При этом американский президент Дональд Трамп не перестает говорить о том, что держит ситуацию под контролем, и о том, что конфликт на Украине скоро разрешится не без его участия.
Конфликт Москвы и Киева движется к завершению, сообщил президент США Дональд Трамп на выступлении в штате Мэриленд.
«Верьте или нет, так не выглядит, но это в действительности становится ближе [к завершению]», — заявил глава государства.
Также Трамп анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: «очень скоро».
9 октября с украинской делегацией встретятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщают Axios и NewsNation. После этого планируется их визит в Москву.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены в конце октября обсудить в Москве мирное урегулирование в Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
СМИ пишут, что Трамп надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы.
КИЕВ ВЫЖИВАЕТ
На фоне продолжающихся попыток вести переговоры Россия не отказывается от целей СВО.
В столице Украины после серии ударов произошло полное отключение электроэнергии. Из‑за отсутствия электричества остановлено движение метрополитена и наземного электротранспорта, что спровоцировало масштабный транспортный коллапс. Кроме того, зафиксированы нарушения в работе систем водоснабжения и канализации. Город рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута — переполненная канализация может привести к разливу, пишут СМИ. Насосные станции напрямую зависят от электричества.
Киев переходит в режим выживания, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он посоветовал жителям украинской столицы, у которых есть близкие и друзья за городом, просто уезжать.
Утром 10 октября временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. В городе начались отключения света вне графика.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил НСН, что разрушение энергетики обездвижит украинскую армию.
«От энергетической составляющей полностью зависят все передвижения украинской армии, тыловое обеспечение, поддержка солдат ВСУ и иностранных наемников, другие вопросы. Россия занимается нужным и правильным делом — обездвиживает всю ту помощь, которая сегодня миллиардными потоками идет из стран НАТО, и принуждает Украину к миру», — отметил он.
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