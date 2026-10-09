По его словам, в Европе считают, что Украина сможет удерживать оставшуюся территорию ДНР в течение двух лет, однако на самом деле ее освобождение произойдет гораздо раньше.

«Сейчас я скажу, такая тонкая вещь, я может быть публично никогда этого и не говорил. Вот мы слышим: «Вы выигрываете, вы уже сделали то-то, то-то. Может быть, хватит?» Вопрос даже не в куске земли. В ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% (…) Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу», - сказал он.

Украина не готова к переговорам, пока ее контролирует Великобритания, и пока у власти находится украинский лидер Владимир Зеленский, успех в переговорном процессе вряд ли возможен. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«У России есть четкий механизм переговоров, где определены основные параметры, которые должны стать основой проекта будущего мирного соглашения. Это безъядерный нейтральный статус Украины, полное освобождение российских территорий и ряд других вопросов. Украина же смотрит на переговорщиков как на очередную прихоть президента США Дональда Трампа. Сегодня Украина полностью контролируется англичанами, они управляют всеми процессами на Украине. Украина не готова к мирным переговорам, пока у власти находится Зеленский и пока она контролируется Лондоном», - сказал он.

ТРАМП И ЕГО ПОМОЩНИКИ

При этом американский президент Дональд Трамп не перестает говорить о том, что держит ситуацию под контролем, и о том, что конфликт на Украине скоро разрешится не без его участия.

Конфликт Москвы и Киева движется к завершению, сообщил президент США Дональд Трамп на выступлении в штате Мэриленд.

«Верьте или нет, так не выглядит, но это в действительности становится ближе [к завершению]», — заявил глава государства.

Также Трамп анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, когда состоится беседа, он ответил: «очень скоро».

9 октября с украинской делегацией встретятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщают Axios и NewsNation. После этого планируется их визит в Москву.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены в конце октября обсудить в Москве мирное урегулирование в Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.