Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к заморозке военного конфликта на Украине для перехода к переговорам. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о временном прекращении боевых действий, и отметил, что понимает, что в нынешних реалиях «остановить войну было бы нереалистично».

При этом в Кремле ранее уже заявляли, что заморозка конфликта на Украине невозможна.

ПОДТАЛКИВАЮТ К МИРУ?

Помимо прочего, в ходе конференции с Мерцем Токаев назвал главу России Владимира Путина выдающимся государственным деятелем и выразил ему благодарность за понимание его позиции по прекращению украинского конфликта.

Напомним, что 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для выхода на мирные переговоры с Украиной пока нет, но Россия все еще открыта к ним. Тогда Песков напомнил, что глава киевского режиме Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным. Россия же в этом случае готова предоставить ему гарантии безопасности.