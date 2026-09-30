Дата-центры, энергетика и Starlink: ВС РФ усилили удары по Киеву
Пока в США прорабатывают инициативу о смягчении санкций против России, американские издания уже грозят Киеву не только тяжелой зимой, но и катастрофой еще до ее наступления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к заморозке военного конфликта на Украине для перехода к переговорам. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
При этом он подчеркнул, что речь идет именно о временном прекращении боевых действий, и отметил, что понимает, что в нынешних реалиях «остановить войну было бы нереалистично».
При этом в Кремле ранее уже заявляли, что заморозка конфликта на Украине невозможна.
ПОДТАЛКИВАЮТ К МИРУ?
Помимо прочего, в ходе конференции с Мерцем Токаев назвал главу России Владимира Путина выдающимся государственным деятелем и выразил ему благодарность за понимание его позиции по прекращению украинского конфликта.
Напомним, что 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для выхода на мирные переговоры с Украиной пока нет, но Россия все еще открыта к ним. Тогда Песков напомнил, что глава киевского режиме Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным. Россия же в этом случае готова предоставить ему гарантии безопасности.
Тем временем лидер США Дональд Трамп одобрил инициативу, которая подразумевает возможное смягчение американских санкций против России в обмен на освобождение политических заключенных. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. С подобным предложением к Трампу обратился его специальный представитель по Восточной Европе Джон Коул. Отмечается, что инициатива была озвучена президенту несколько месяцев назад. Пока план находится на ранней стадии разработки, однако инициатива, по задумке ее авторов, поможет расширить переговоры США и России и создать дополнительные возможности для экономического взаимодействия. Так, речь потенциально идет о сотрудничестве по дизельному топливу, российской нефти и редкоземельным металлам. При этом The Atlantic также отмечает, что такой подход может вызвать критику со стороны Украины и Европы. Зеленский, например, уже заявил изданию, что будет препятствовать попыткам снять санкции с России до окончания конфликта. Однако одобренная Трампом инициатива может создать отдельный канал для постепенного ослабления ограничений в обмен на конкретные шаги Москвы, указывает автор.
РОССИЯ УСИЛИВАЕТ АТАКИ
Тем временем, журнал The Economist опубликовал статью, согласно которой Россия усилила нанесение системных ударов по Киеву. Как отмечается в статье, сейчас прогнозы еще хуже, чем те, где говорилось, украинской столице тяжело будет пережить зиму из-за отключений электричества, отопления и связи. Так, Москва может парализовать Киев еще до наступления зимы, а пик ударов, вероятно, придется на ноябрь, пишет автор статьи.
«Два высокопоставленных украинских чиновника сообщили изданию, что, по данным их разведки, Россия начала трехстороннюю кампанию бомбардировок, саботажа и политического хаоса против столицы», — указывает The Economist.
Помимо традиционных ударов по объектам энергетики Украины, теперь, по данным журнала, ВС РФ поражают еще и склады торговых сетей и дата-центры. Автор указывает, что у российской стороны есть возможности регулярно и массово применять новейшие реактивные БПЛА и баллистические ракеты. При этом украинская сторона со своими ПВО противостоять им не может.
Тревожную для украинцев статью публикует и The Guardian. Там отмечается, что Киев уже стал «городом на передовой», а жители украинской столицы готовятся к отключениям электроэнергии, ударам беспилотников и сильным морозам, запасаясь генераторами, продуктами питания и средствами гигиены, не требующими воды. Автор отмечает, что украинская столица давно уже не такая, как раньше и с августа подвергается постоянным атакам ВС РФ. При этом целями становятся и автозаправки. По словам одной из местных жительниц, с конца лета Киев атакуют «новые, более реактивные и трудноперехватываемые дроны».
Тем временем китайское издание Sohu отмечает, что проанализировало реакцию Москвы на попытки Украины добиться энергетического перемирия на фоне масштабных провокаций. Так, российская сторона нанесла серию сокрушительных ударов по критически важным объектам, в том числе уничтожила ключевой центр обработки данных в Киеве, который обеспечивал работу терминалов спутниковой связи. В связи с этим авторы статьи отмечают, что «вывод из строя системы связи Starlink фактически парализовал «нервную систему» Украины».
Накануне Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что результаты от ударов России по дата-центрам на Украине еще предстоит оценить, отмечая, что ЦОДы не так легко вывести из строя. При этом автор канала упомянул, что после попаданий по Cosmonova многие украинские каналы просто прекратили вещание.
Утром 30 сентября сервис отслеживания пожаров фиксирует несколько очагов возгорания в районе ТЭЦ-5, Киевской ГЭС в Вышгороде и Трипольской ТЭС. Киев окутан дымом.
Минобороны РФ официально отчиталось о поражении в ночь с 29 по 30 сентября коммуникационного центра в Киеве, энергообъектов в Киевской области, которые обеспечивали работу военного производства, и инфраструктуры в порту Измаил. Накануне Минобороны РФ также сообщали поражении локомотивного депо на территории Украины, где был оборудован склад ракеты ФП-5 «Фламинго». Также российские военные поразили центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый» в Киеве.
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