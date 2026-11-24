ФТС выявила почти 12 тысяч случаев возможных ошибок при расчете утильсбора
Около 12 тысяч случаев возможного расчета утилизационного сбора на автомобили без применения специальной компенсационной формулы зафиксировали в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Согласно акту проверки ведомства от 14 апреля 2026 года № 3, было выявлено 11 944 таких случая. Речь идет об операциях только на Южном акцизном таможенном посту. Потенциальные нарушения могут затрагивать значительное число оформленных машин.
По данным издания, проблема связана с особенностями расчета утилизационного сбора для авто, ввезенных через страны Евразийского экономического союза. С апреля 2024 года для определённых категорий машин действуют правила, которые предусматривают учет разницы в таможенных пошлинах, налоге на добавленную стоимость и акцизах. Если специальная формула не применялась при первоначальном оформлении, таможенные органы могут пересмотреть расчет, приняв решение о дополнительном платеже.
Отмечается, что на фоне споров вокруг применения компенсационной формулы некоторые автомобилисты оспаривают требования таможни в суде. Владельцы машин указывают, что документы на авто были оформлены, а утильсбор уплачен.
Между тем СМИ сообщили о возможном изменении правил исчисления, уплаты и взыскания утильсбора в России с мая 2027 года.
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