Война или сдерживание? В Госдуме объяснили ракетно-смартфонную дипломатию США
Тема вторжения России на Украину помогает американцам в экономическом и геополитическом противостоянии с Россией, уверены российские депутаты.
Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс на своей странице в Twitter обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины информацию, которая не соответствует действительности. По его словам, вопреки заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу, «Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты».
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря в ходе заседания министерства с участием президента России Владимира Путина заявил, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, планируют провокацию с химическим оружием на юго-востоке Украины. Шойгу отметил, что члены американских ЧВК работают в городах Авдеевка и Красный Лиман. По данным Минобороны, туда доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Донецкой области, как отметил Шойгу, находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Они работают над подготовкой украинских военных для отрядов спецназа.
Также Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Вашингтон воссоздал в Германии командование, которое до 1991 года отвечало за применение ракет средней дальности. По информации главы оборонного ведомства, в странах Восточной Европы на основе ротации дислоцированы подразделения Пентагона общей численностью около 8 тысяч человек. Кроме того, по данным Минобороны РФ, НАТО в ходе учений отрабатывает варианты применения своих группировок против России с привлечением военных подразделений Грузии, Молдавии и Украины.
Как заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Минобороны, США могут вооружить Украину и под этим прикрытием отправлять экстремистов в отдельные регионы России. По его словам, экстремистов могут направлять в Крым. Путин подчеркнул, что если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. Глава государства также заявил, что Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Между тем американские власти собрались рассмотреть возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, отмечает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена. Собеседник агентства добавил, что потенциальные ограничения будут «беспрецедентными» для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.
В свою очередь офис торгового представителя США Кэтрин Тай заявил, что американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отклонение России от норм Всемирной торговой организации. Вашингтон намерен работать над ответными мерами по линии ВТО. Американское ведомство раскритиковало Москву в ежегодном докладе о соблюдении РФ обязательств перед ВТО. Также США обвинили Россию в расширении государственного контроля над экономикой. Вашингтон намерен задействовать инструменты торговой организации, чтобы привлечь Россию «к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
Как отмечал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», США ищут любые инструменты, в том числе санкционные, чтобы сохранить свое геополитическое превосходство.
«Цель этих санкций – экономическое сдерживание России. Санкции являются инструментом, который призван наказать нашу страну за самостоятельную внешнюю политику, за реализацию собственного курса, отвечающего национальным интересам. Очень немногие страны сегодня обладают реальным внешнеполитическим суверенитетом. Россия одна из них», - сказал Бахарев.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам. По его словам, Россия сможет начать военные действия против Украины только в случае нападения на ее территорию.
«США, начиная с 1945 года, когда началась холодная война, постоянно обвиняют РФ в агрессивных намерениях. Это используется для того, чтобы передвинуть свою военную инфраструктуру к нашей стране, осложнить жизнь нам в наших отношениях с соседями, укрепить систему своих союзов, подорвать систему наших. Эта политика остается неизменной. Чтобы ввести свои войска на Украину, им даже не надо принимать Украину в НАТО», - отметил Никонов.
В пресс-центре НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай подчеркивал, что заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинкой и западной пропаганды.
«Весь этот собачий бред просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби 22 декабря заявил, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовящих провокации в Донбассе американских частных военных компаниях ошибочны. Кирби утверждает, что заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности.
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