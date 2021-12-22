Война или сдерживание? В Госдуме объяснили ракетно-смартфонную дипломатию США

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря в ходе заседания министерства с участием президента России Владимира Путина заявил, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, планируют провокацию с химическим оружием на юго-востоке Украины. Шойгу отметил, что члены американских ЧВК работают в городах Авдеевка и Красный Лиман. По данным Минобороны, туда доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами. В Донецкой области, как отметил Шойгу, находятся около 120 сотрудников американских ЧВК. Они работают над подготовкой украинских военных для отрядов спецназа.

Также Шойгу отметил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Вашингтон воссоздал в Германии командование, которое до 1991 года отвечало за применение ракет средней дальности. По информации главы оборонного ведомства, в странах Восточной Европы на основе ротации дислоцированы подразделения Пентагона общей численностью около 8 тысяч человек. Кроме того, по данным Минобороны РФ, НАТО в ходе учений отрабатывает варианты применения своих группировок против России с привлечением военных подразделений Грузии, Молдавии и Украины.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Минобороны, США могут вооружить Украину и под этим прикрытием отправлять экстремистов в отдельные регионы России. По его словам, экстремистов могут направлять в Крым. Путин подчеркнул, что если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. Глава государства также заявил, что Россия будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.

Между тем американские власти собрались рассмотреть возможность ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине, отмечает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена. Собеседник агентства добавил, что потенциальные ограничения будут «беспрецедентными» для России: они могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость.