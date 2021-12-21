Шойгу заявил о наращивании США войск у границ РФ
Соединённые Штаты Америки наращивают военное присутствие у границ Российской Федерации, Вашингтон воссоздали в Германии командование, которое до 1991 года отвечало за применение ракет средней дальности. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По информации глава оборонного ведомства, в странах Восточной Европы на основе ротации дислоцированы подразделения Пентагона общей численностью около 8 тысяч человек. Кроме того, по данным Минобороны РФ, НАТО в ходе учений отрабатывает варианты применения своих группировок против России с привлечением военных подразделений Грузии, Молдавии и Украины.
По оценке Шойгу, напряжённость растёт как на западных, так и на восточных рубежах России. Военно-политическая обстановка обостряется и в целом в мире, подчеркнул министр.
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