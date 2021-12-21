Путин заявил о невозможности доверять долгосрочным юридическим гарантиям США

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение долгосрочные юридические гарантии Соединённых Штатов Америки. Таким гарантиям нельзя верить, потому что Вашингтон легко от них отказывается, заявил глава государства на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

«Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», - заметил Путин.

Как подчеркнул президент, США легко выходят из всех международных договоров, когда положения документа по той или иной причине оказываются им неинтересными.

Ранее МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди основных положений указаны отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и неприсоединение к нему Украины, обязательно не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, налаживание горячих линий для оперативных контактов.





