«Ракета долетит за 7 минут»: Путин о расширении НАТО на Украине

Если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.

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По его словам, наращивание группировки США и НАТО вызывают сильную озабоченность.

Профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что из договора с США и НАТО о гарантиях безопасности нельзя вычеркивать ни один пункт, иначе этот пакет будет обесцениваться.

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ФОТО: Kremlin.ru
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