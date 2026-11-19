Мурашко заявил, что у России есть разработки по устранению генетических дефектов
У России есть разработки по устранению генетических дефектов. Как пишет RT, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Выступая на конгрессе по регенеративной медицине, он указал, что к ней «традиционно относят генную терапию как для устранения генетических дефектов, так и для формирования условий для восстановления».
«По обоим направлениям у нас есть разработки мирового уровня», - сказал министр.
Ранее правительство России включило в перечень стратегически значимых лекарств генно-инженерные инсулины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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